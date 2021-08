Netflix renouvelle une série d’émissions de téléréalité pour de nouvelles saisons

Netflix propose davantage de vos séries de téléréalité préférées avec un trio de renouvellements pour The Circle, Indian Matchmaking et The American Barbecue Showdown, rapporte Deadline. L’adaptation américaine du géant du streaming de The Circle sera de retour pour les saisons 4 et 5, une commande passée avant la première d’automne de la saison 3 après que 14 millions de foyers ont regardé la deuxième saison de l’émission dans les 28 jours suivant sa première en avril.

Hébergé par Michelle Buteau, The Circle met au défi les candidats isolés de se frayer un chemin vers le sommet en tant qu’influenceur le plus populaire sur un réseau de médias sociaux simulé de la manière qu’ils souhaitent. Les poissons-chats abondent dans l’émission de téléréalité qui se demande s’il vaut mieux être vous-même en ligne ou quelqu’un d’autre.

Indian Matchmaking, une autre émission de téléréalité populaire de Netflix, reviendra pour une deuxième saison avec la marieuse Sima Taparia alors que des célibataires du monde entier décident de mettre leur vie amoureuse entre les mains d’un expert. L’American Barbecue Showdown est également de retour pour une deuxième saison, qui suit les meilleurs barbecues compétitifs du pays alors qu’ils se disputent le titre de champion américain du barbecue. Lyric Lewis et Rutledge Wood de Floor Is Lava sont les hôtes.

Les renouvellements de Netflix interviennent juste après le lancement du « plus grand appel de casting de réalité du monde » le 8 août, appelant les fans et les abonnés à montrer leurs trucs pour avoir une chance de finir sur des séries de rencontres comme Love Is Blind, Too Hot to Handle et Matchmaking indien, ou entrez dans The Circle eux-mêmes.

“Nous appelons tous les fans de téléréalité à se rendre sur notre nouveau site de casting NetflixReality.com et à soumettre une vidéo d’une minute pour avoir la chance de participer à l’une de nos émissions de téléréalité à succès”, indique le communiqué de presse officiel. “Nous demandons aux fans d’être “le vrai vous” et de nous montrer leur personnalité authentique et fabuleuse dans leurs soumissions vidéo : pas de ring light, pas de glam, soyez juste vous ! ” Les fans éligibles doivent avoir 18 ans ou plus pour participer.

Pour une expérience en personne, le camion de casting Netflix Reality Road Trip s’arrêtera également à Los Angeles, Austin, Atlanta, Nashville et New York du 22 août au 5 septembre pour permettre aux fans qui pensent avoir ce qu’il faut pour le faire à la télé-réalité soumettent leurs vidéos en personne. Le streamer taquine certaines de vos stars de télé-réalité Netflix préférées qui pourraient également faire leur apparition!