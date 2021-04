Netflix repense les profils des enfants à la télévision pour offrir un contenu plus personnalisé

La refonte n’est actuellement disponible qu’à la télévision.

Netflix a annoncé mardi qu’il déploie un nouveau design pour les profils d’enfants avec un accent particulier sur la découverte de contenu et, en général, une personnalisation améliorée. La nouvelle interface utilisateur, désormais disponible dans le monde entier à la télévision, remplace les titres recommandés par des favoris. L’idée est de permettre aux utilisateurs de commencer à regarder leurs titres et personnages préférés dès qu’ils ouvrent Netflix.

D’une certaine manière, même les recommandations avaient un certain degré de personnalisation, mais il est clair que la refonte est destinée à l’amener à un tout nouveau niveau – espérons-le. Netflix dit que les enfants doivent regarder un titre au moins une fois pour qu’il apparaisse dans leur rangée supérieure. Chaque titre – dans cette rangée – portera également un avatar emprunté au titre pour stimuler l’engagement.

Lire aussi | Netflix prend enfin au sérieux le contrôle parental

«Chaque famille est différente et chaque enfant est différent et nous cherchons toujours à améliorer l’expérience Netflix pour refléter cela. Aujourd’hui, nous sommes littéralement «ravis» de partager notre profil d’enfants repensé à la télévision, ce qui permet aux enfants d’interagir plus facilement et de manière plus amusante avec leurs personnages, émissions ou films préférés. » a déclaré Michelle Parsons, chef de produit pour les enfants et la famille chez Netflix dans une déclaration préparée.

La refonte n’est actuellement disponible qu’à la télévision. Les tests sur tablettes et appareils mobiles devraient commencer dans les mois à venir.

Lire aussi | Netflix prévoit de sévir contre le partage de mot de passe avec une nouvelle fonctionnalité de sécurité; Le plan Mobile + ‘made for India’ est également en cours de test

La mise à jour fait partie des efforts continus de Netflix pour rendre les profils d’enfants plus attrayants. En avril de l’année dernière, Netflix avait annoncé un système de contrôle parental mis à jour apportant une protection par code PIN au niveau du profil individuel pour empêcher les enfants de les utiliser. Il s’agissait notamment de la plus grande mise à jour de l’histoire de Netflix depuis 2013, date à laquelle elle a annoncé pour la première fois les profils d’enfants. Outre la protection granulaire par code PIN, la mise à jour avait également permis de filtrer les titres tout en permettant aux parents de surveiller plus facilement ce que leurs enfants regardaient dans le profil créé pour eux.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.