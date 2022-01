Netflix répond aux critiques pour la nouvelle série Rebelde

Comme vous vous en souvenez peut-être, le 5 janvier, il a fait sa première sur la célèbre plate-forme de Netflix un nouveau série de cet incroyable succès de plus de 15 ans remplissant les gens d’opinions multiples.

La vérité est que la première de ‘Rebelde’ sur la célèbre plateforme Netflix a fait sensation et depuis le 5 janvier dernier, jour de la sortie du nouvel opus, le nom de la série n’a pas cessé d’être parmi les principales tendances des réseaux sociaux.

En fait, c’est à travers une telle plates-formes que la société a reçu un grand nombre de critiques de la part des utilisateurs qui, même sans avoir encore vu le premier chapitre, ont assuré que l’intrigue ne serait pas à leur goût.

Cela peut vous intéresser : Netflix : Connaître toutes ses premières du 3 au 9 janvier

Il y avait même tellement de questions que les réalisateurs de Netflix, dans leur meilleur style et à travers une déclaration, ont décidé de faire face à certains commentaires et ont donné trois raisons pour lesquelles les détracteurs de la production devraient essayer.

L’époque de cet adolescent qui créait des tendances, passait des heures sur Messenger et publiait ses photos sur My Space était loin », a-t-on expliqué dans le cadre de l’argument en faveur du changement de génération, qui, selon eux, doit être « ouvert ».

D’un autre côté, il a été clairement indiqué que la nouvelle version de « Rebelde » n’est pas un remake mais une nouvelle histoire qui, bien qu’elle utilise des références du passé et rend hommage aux anciennes versions, présente une histoire très différente de celle joué en 2004.

Et comme vous vous en souvenez peut-être, cela a été joué par Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann et Christian Chávez.

Cette saison rend hommage à l’héritage de RBD avec des reprises de ses hymnes musicaux emblématiques et de grands classiques de la pop comme « Baby one more time » de Britney Spears, ainsi que des chansons originales comme « Pensando en ti » du Colombien Jerónimo Cantillo, avec de nouveaux sons urbains comme le rap , » ajoute le communiqué.