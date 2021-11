Netflix révèle de nouveaux détails sur le spin-off espagnol du film Bird Box – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Netflix dévoile les premiers détails du spin-off du film Bird Box, il s’agira d’une version du film située à Barcelone, en Espagne.

Selon Deadline, la production du spin-off commencera courant novembre et sera dirigée par Alex et David Pastor avec l’aide de Dylan Clark et Chris Morgan, producteurs du film original.

« Après qu’une force mystérieuse ait décimé la population mondiale, provoquant la mort de tous ceux qui la voient, Sebastián et sa jeune fille Anna doivent se lancer dans leur propre voyage de survie dans les rues désolées de Barcelone. Mais alors qu’ils forment une alliance difficile avec d’autres survivants et se dirigent vers un havre de paix, une menace plus sinistre que les créatures invisibles grandit », lit-on dans le synopsis officiel.

Il aura la participation de Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro, Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner et Leonardo Sbaraglia comme protagonistes.

Le film original, réalisé par Susanne Bier et mettant en vedette Sandra Bullock, a rassemblé plus de 89 millions de téléspectateurs au cours de ses quatre premières semaines de sortie, ce qui en fait le deuxième plus grand film original de Netflix à l’époque.

Jusqu’à présent, il n’y a pas plus de détails sur la production, mais il est prévu jusqu’à la fin de l’année que les informations complètes et même un teaser sur le film seront révélés.

Source : Cependant