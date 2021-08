Netflix révèle la bande-annonce de la saison 6 de “Lucifer” avant la date de première

La fin est proche pour Lucifer ! À peine trois mois après que la série Fox devenue Netflix a abandonné la seconde moitié de sa cinquième saison, Netflix a donné mardi aux fans une mise à jour majeure en révélant avant la date de première de la saison 6 de Lucifer. Le streamer a confirmé que la prochaine saison finale sortira sur la plate-forme le vendredi 10 septembre, tout en publiant la première bande-annonce de la saison 6.

Les nouvelles de mardi sont également venues avec encore plus d’informations sur la saison 6. Lorsque la saison tombera au début du mois prochain, elle ne s’étendra que sur 10 épisodes. Ce nombre d’épisodes marquera un changement par rapport aux saisons précédentes, qui ont toutes duré 13 épisodes ou plus, avec la saison 4, la première saison de Lucifer en tant que Netflix Original, est l’exception avec 10 épisodes. La saison 5, quant à elle, se composait de 26 épisodes, qui se sont déroulés en deux parties distinctes. Tous les épisodes de la saison 6 seront disponibles en streaming le 10 septembre, offrant “une conclusion épique”.

Six saisons incroyables. Une conclusion épique. La dernière saison de Lucifer débute le 10 septembre. pic.twitter.com/ukVsqLUFQ9 – Netflix (@netflix) 10 août 2021

Avec des stars de retour comme Tom Ellis, Lauren German et DB Woodside, la saison 6 de Lucifer accueillera quelques nouveaux visages. Chris Coy, qui a joué le rôle de Martin dans quatre épisodes de The Walking Dead d’AMC, jouera le rôle d’Alan. Emmy Mattingly, ancienne de Disney Channel et Nickelodeon, devrait jouer le rôle de Nancy. Les premières photos de la saison 6 ont également confirmé les apparitions des stars de RuPaul’s Drag Race Katya et Bob the Drag Queen dans au moins un épisode.

Basé sur le personnage de DC Comics Lucifer Morningstar, Lucifer a été créé pour la première fois sur Fox en 2014. Il a duré trois saisons sur le réseau avant d’être annulé, Netflix intervenant finalement pour le sauver. Bien que la série devait initialement se terminer après la saison 5, Netflix est revenu sur sa décision et a annoncé en juin 2020 que Lucifer reviendrait pour une sixième et dernière saison. Le co-showrunner Joe Henderson a déclaré à Collider qu’ils n’étaient disposés à étendre le spectacle que s’ils trouvaient “une histoire digne”, et en acceptant de faire avancer le spectacle d’une saison supplémentaire, ils voulaient “s’assurer qu’en décidant d’aller une saison de plus , nous ne gâchons pas cette belle histoire que nous avons racontée, et n’obtenons pas exactement le bon point final auquel nous voulons arriver.” Ildy Modrovich, co-showrunner de la série, a ajouté que la saison supplémentaire signifiait qu'”il y a un tas de choses que nous n’allions pas dire et que nous ne pouvons pas imaginer ne pas dire maintenant”. Modrovich a déclaré que la saison 6 est “une saison beaucoup plus intime” qui n’est pas seulement remplie d'”action vide”.

Toutes les saisons passées de Lucifer, y compris les trois premières saisons initialement diffusées sur Fox, sont disponibles en streaming sur Netflix. La sixième et dernière saison débutera le vendredi 10 septembre.