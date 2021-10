Netflix révèle la date de sortie de la nouvelle saison de la série de téléréalité très attendue

Vendre Sunset Season 4 a officiellement une date de sortie ! Après plus d’un an d’attente, la série de téléréalité sur l’immobilier de Netflix sera officiellement de retour le mercredi 24 novembre, a annoncé le streamer mercredi. Netflix a annoncé en mars que l’émission, qui suit la vie des meilleurs agents immobiliers du groupe Oppenheim de LA, avait été renouvelée pour deux saisons supplémentaires, mais n’a pas révélé de date de première au milieu des retards de COVID-19.

La dernière saison de Selling Sunset a été créée en août 2020, suivie quelques mois plus tôt par la saison 2 en mai 2020, laissant les fans inquiets en ce qui concerne la longue pause entre les saisons. Il a été confirmé que l’ensemble du casting reviendrait pour la saison 4, y compris Chrishell Stause, Jason Oppenheim, Brett Oppenheim, Christine Quinn, Mary Fitzgerald, Romain Bonnet, Heather Rae Young, Amanza Smith, Maya Vander et Davina Potratz. Les nouvelles arrivantes Emma Hernan et Vanessa Villela rejoindront également le spectacle au cours de la prochaine saison.

Beaucoup de choses ont changé pour le casting de Selling Sunset depuis la saison dernière, y compris Stause et Jason qui ont rendu public leur relation amoureuse au cours de l’été. Alors que Jason est techniquement le patron de Dancing With the Stars, Stause a déclaré à Bustle dans un nouveau profil que le leur est un conte classique, mais « inattendu », entre amis et amoureux.

« Il a toujours été un célibataire très fier. C’est le contraire de ce que je recherche », a expliqué Stause. « Il sortait toujours avec ces jeunes mannequins blondes. Nous n’étions tout simplement pas du genre l’un pour l’autre. » La relation a fini par brûler lentement, mais Stause a déclaré qu’elle ne pouvait pas être plus heureuse. « Je suis devenu le meilleur ami de quelqu’un platoniquement avant que cela ne devienne romantique, alors je pense juste qu’avec le temps, cela nous a tous les deux surpris. »

Quinn, quant à lui, a accueilli son fils Christian Georges Dumontet avec son mari Christian Richard en mai, et Heather Rae Young est sur le point de se marier avec son fiancé, la star de Flip ou Flop Tarek El Moussa, malgré de nombreux retards pandémiques. Pendant ce temps, Smith a obtenu la garde complète de ses deux enfants – sa fille Noah, 11 ans, et son fils Braker, 10 ans – plus tôt ce mois-ci, alors que son ex-mari, l’ancien joueur de la NFL Ralph Brown, est toujours porté disparu.

Et oui, Stause et Quinn ne sont toujours pas en bons termes. « Ce n’est pas qu’elle veuille s’excuser, mais elle est loin de pouvoir s’excuser pour les choses qu’elle a faites », a déclaré Stause à Bustle à propos de sa co-star. « Je dis honnêtement, sincèrement, que je veux le meilleur pour elle. Je veux qu’elle ait tout ce qu’elle veut, parce que je pense que quand quelqu’un est vraiment heureux et épanoui, il n’essaie pas de faire des choses pour abattre les autres. . »