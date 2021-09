Netflix révèle la date de sortie de la troisième saison de “You”

C’est vrai, après une longue attente, le Plate-forme de Netflix a révélé la date de sortie de la troisième saison de “You” en plus de sa bande-annonce officielle, alors continuez à lire pour découvrir tous les détails.

La plateforme au logo rouge et la plus utilisée au monde, se prépare pour la première du troisième saison de ‘Vous’ avec l’attendu bande annonce officiel, annonçant également que la série reviendra le 15 octobre.

Ce vendredi 17 septembre, Netflix a dévoilé en avant-première ce que l’on verra dans les nouveaux épisodes de la série à suspense psychologique avec Penn Badgley et Victoria Pedretti.

A travers ses canaux officiels, la plateforme numérique a présenté la bande-annonce et trois affiches officielles de la troisième saison de “You”.

C’est juste les voisins normaux et gentils d’à côté. La saison 3 de ‘You’ sera diffusée le 15 octobre, uniquement sur Netflix », lit-on dans la description de la vidéo.

Dans cette nouvelle saison, Joe revient et pire qu’avant et revient avec plus d’intrigue que jamais après que le personnage avec Penn Badgley soit sur le point de devenir père et que son partenaire, Love, est plus dérangé que lui, s’attendant à ce que le bébé en route ne le fasse pas. suivre ses traces.

C’est ainsi que le 15 octobre on pourra le voir sur l’estrade où il montre Joe dans son rôle de chef pâtissier et alors qu’il prépare un gâteau pour accueillir son fils Henry, la crème de fraise se fait passer pour du sang.

Je mentirais que l’idée d’un mini moi est excitante. Disons que j’attends de vous que vous fassiez ce que je dis, pas ce que je fais. Mais pour toi je peux changer, je peux être un homme que tu admires. Un homme qui vous rend fier d’être votre père”, a déclaré Joe dans le teaser.

A noter que cette nouvelle saison aura de nouveaux ajouts au casting, Dylan Arnold sera Theo, un jeune étudiant universitaire qui entretient une relation compliquée avec son beau-père.

Tati Gabrielle jouera Marienne, une bibliothécaire très perspicace, tandis que Ben Mehl jouera une autre bibliothécaire et Shannon Chan-Kent jouera une mère mariée.

Alors maintenant, il ne nous reste plus qu’à espérer que la troisième saison de la série “You” réponde à tous nos doutes que la deuxième partie nous a laissés.