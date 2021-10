Netflix révèle la première bande-annonce officielle de la saison 2 de The Witcher

Capture d’écran : Netflix / Kotaku

Lancez une pièce à vos amis chanteurs de Witcher. Netflix a publié la première bande-annonce officielle de la deuxième saison de The Witcher, qui débutera le 17 décembre. Pas d’autre façon de le dire : ça a l’air dingue. Cela brouille également un peu la configuration pleine de suspense de la fin de la première saison.

Des spoilers mineurs suivent pour The Witcher de Netflix.

Tout d’abord, à condition que vous ne vous souciez pas de ce genre de chose, la bande-annonce :

La première saison de The Witcher a été diffusée il y a près de deux ans. Si vous vous en souvenez, le dernier épisode s’est terminé sur une sorte de cliffhanger: Yennefer (Anya Chalotra), brûlant toute une campagne en un rien de temps, puis disparaissant en un éclair, sans aucune indication de l’endroit où elle était allée. À l’époque, certains fans pensaient qu’une bonne partie de la deuxième saison pourrait être consacrée à des intrigues dans lesquelles les personnages la traquaient. Elle est au premier plan dans la bande-annonce de la saison deux, alors voilà cette théorie!

Aussi, bien moins essentiel, mais à la fin du sixième épisode, vous vous souvenez peut-être de Geralt (Henry Cavill) disant essentiellement à Jaskier (Joey Batey) de se faire foutre pour de bon. Il est de retour aussi. Rétrospectivement, il est difficile d’imaginer Netflix laisser passer l’opportunité de marketing viral lucrative des vers d’oreille irrésistiblement accrocheurs.

Et, bien sûr, Geralt et Ciri (Freya Allan) sont ensemble, s’étant finalement rencontrés aux derniers moments de la première saison.

Dans l’ensemble, du moins sur la base de cette bande-annonce, la deuxième saison de The Witcher semble en grande partie être davantage ce qui a fait de la première saison une adaptation étonnamment divertissante: guerres, magie, monstres, scènes de combat ridiculement bien chorégraphiées et utilisation libérale du doux Aard de Geralt épeler.

De toute évidence, les gens mangent ce genre de choses (coupables), vu que Netflix a donné le feu vert à une troisième saison de Le sorceleur en septembre, bien avant même qu’une bande-annonce pour la deuxième saison ne soit disponible. Gamespot rapporte que l’équipe de rédaction est déjà enfermée, la rédigeant maintenant. Plus tôt cette année, Netflix a taquiné Nightmare of the Wolf, un film d’animation prequel avec Vesemir, le mentor de Geralt. (Vesemir sera joué par Kim Bodnia de Killing Eve dans le spectacle d’action en direct.) Une autre série d’action en direct, se déroulant 1 200 ans avant les événements du spectacle principal, et un programme pour enfants sont également en cours. Le Witcherverse ne finira jamais.

« J’ai vécu trois fins de jours supposées », a déclaré Geralt de Cavill dans la bande-annonce de la saison deux, avec cet accent qui a toujours le rythme du personnage de Mission Impossible 6 de l’acteur. « Tout n’est que merde. »

Je n’arrive pas à croire qu’il dise ça à propos de Roach.