Netflix révèle le casting de Straw Hats pour le prochain spectacle d’action en direct One Piece

Netflix a révélé cinq membres clés de la distribution pour son prochain spectacle basé sur la franchise de mangas et d’anime très populaire One Piece. Le casting, annoncé mardi, incarnera des personnages de l’équipe des Chapeaux de Paille, le groupe central de la série.

Les stars du casting actuellement annoncées :

Iñaki Godoy comme Luffy Mackenyu comme Zoro Emily Rudd comme Nami Jacob Romero Gibson comme Usopp Taz Skylar comme Sanji

bienvenue aux chapeaux de paille ☠️⛵️ #onepiece pic.twitter.com/s3UvjkShbL – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 9 novembre 2021

Netflix a également partagé une note du créateur de One Piece Eiichiro Oda sur le développement de la série, qui aurait 10 épisodes. Malheureusement, Oda ne dit pas grand-chose sur ce que vous pouvez attendre de la série, et quant à la date de sa sortie, il fait vaguement allusion au fait que « cela prendra un peu plus de temps pour terminer cette série ».

Un message spécial d’Eiichiro Oda au casting de One Piece. @Eiichiro_Staff pic.twitter.com/BT52Taxz2V – ONE PIECE (ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) 9 novembre 2021

Netflix a investi massivement dans des adaptations en direct d’émissions d’animation populaires. La société a également annoncé mardi qu’elle travaillait sur une série Yu Yu Hakusho pour 2023. En août, la société a révélé certains des acteurs de sa prochaine émission Avatar: The Last Airbender (dont nous avons également appris récemment qu’elle inclut Daniel Dae Kim). Et nous ne sommes qu’à quelques jours de la première, le 19 novembre, du live-action Cowboy Bebop.