Au cours de la deuxième journée de la Geek Week de Netflix, le premier aperçu de l’adaptation en direct de l’anime Cowboy Bebop de 1998 a été publié, qui sera présenté en première à l’automne prochain.

La plateforme a confirmé que John Cho, Daniella Pineda et Mustafa Shakir seront chargés d’incarner Spike, Faye et Jet. Alex Hassell et Elena Satine complètent le casting.

La personne en charge de la bande originale de la série originale, Yōko Kanno, sera également en charge de la musique de cette nouvelle version, mais on ignore encore si les Seatbelts, un groupe de jazz issu de cet enregistrement, fera partie de le projet.

Sorti en 1998, Cowboy Bebop propose des clins d’œil western, un décor futuriste, des voyages dans l’espace, un ton noir, des références asiatiques et de la musique jazz.

Il raconte l’histoire d’une équipe improbable de chasseurs de primes composée de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine, Ed et du chien Ein qui passent leurs journées à chasser les criminels de l’espace.

André Nemec et Jeff Pinkner étaient chargés de développer l’adaptation, bien qu’après l’avoir écrite, Christopher Yost, connu pour son travail dans des films tels que Thor : The Dark World, s’en soit occupé.