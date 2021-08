Netflix révèle les dates de ses films d’automne, et il y en a certainement beaucoup

Netflix n’est pas tant un service de streaming qu’un assaut sans fin de médias de nos jours. Pour renforcer cela, le service a révélé les dates de sortie de 43 films qui sortiront au cours des quatre prochains mois.

Les choses commencent début septembre avec Worth, avec Michael Keaton et Stanley Tucci, racontant l’histoire de Kenneth Feinberg, la personne en charge de créer la formule de versements aux familles des victimes du 11 septembre. À partir de là, les films incluent à la fois des films d’action en direct et des films d’animation, ainsi que des films bas et haut de gamme. Octobre présente Army of Thieves, qui fait office de préquelle à Army of the Dead de Zack Snyder. La tête d’affiche de novembre est Red Notice, un film d’action mettant en vedette Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds.

La liste ci-dessous comprend toutes les dates annoncées; certains films n’ont qu’un mois noté et aucune date précise. De plus, certains de ces films verront une distribution limitée au théâtre The Paris, propriété de Netflix, à New York, ainsi que potentiellement dans d’autres lieux (non annoncés). Les dates de sortie de ces films sont indiquées entre parenthèses.

septembre

Afterlife of the Party – 9/2Worth – 9/3 (8/27)Blood Brothers : Malcom X & Muhammad Ali – 9/9Kate – 9/10 (9/3)Nightbooks – 9/15Schumacher – 9/15Intrusion – 9/ 22L’étourneau – 24/9 (9/17)Mon petit poney : une nouvelle génération – 29/09 Personne ne s’en sort vivant – 29/9/

octobre

The Guilty – 10/1 (9/24)Diana: The Musical – 10/1Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison – 10/6Trouvé – 10/20 (10/13)Dents de nuit – 10/20Stuck Together – 10/1Army of Thieves – 29/10Hypnotic – OctobreFever Dream – Octobre (Non annoncé)

novembre

The Harder They Fall – 11/3 (10/20) Love Hard – 11/5 Un film de flic – 11/5 Passing – 11/10 (10/27) Avis rouge – 11/12 (11/3) cochez, cochez .. BOUM ! – 11/12 (11/10)Bruised – 11/17Robin Robin – 11/2414 Peaks: Nothing is Impossible – 11/297 Prisoners – NovemeberA Boy Called Christmas – NovemeberUn château pour Noël – NovemeberThe Princess Switch 3 – Novemeber

décembre

Le pouvoir du chien – 12/1 (11/17)Shaun le mouton : La fuite avant Noël – 12/3L’impardonnable – 12/10 (11/24)La main de Dieu – 12/15 (12/1)Don ‘t Look Up – 12/24 (12/10)The Lost Daughter – 12/31 (12/17)Back to the Outback – décembreMixtape – décembreSingle All The Way – décembre