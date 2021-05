Netflix révèle les premières images de “ He-man ” et la date de sortie

La série He-Man revient au petit écran, ce jeudi les premières images de la nouvelle série de Masters of the Universe: Revelations ont été révélées, qui se concentre sur le dessin animé classique des années 80.

EW a annoncé que la nouvelle série Netflix n’est pas destinée aux enfants, mais aux fans des dessins animés classiques de l’époque, car ce ne sera rien de moins qu’une suite directe à l’animation originale qui respectera ce qui s’est passé précédemment, ainsi que le mythe. du Prince Adam, fils du souverain d’Eternia, qui devient He-Man grâce à l’Epée du Pouvoir.

“Tout ce sur quoi j’ai travaillé pendant environ 27 ans est facilement dans le top cinq de mes projets préférés et les plus satisfaisants”, a déclaré Kevin Smith, réalisateur et scénariste de la série. La distribution vocale comprendra des performances de Mark Hamill comme Skeletor, Lena Headey comme Mal-Lyn, Sarah Michelle Gellar comme Teela, Alicia Silverstone comme Reina Marlena, Kevin Conroy comme Mer-Man et la voix originale de Skeletor, Alan Oppenheimer, maintenant comme Moss Man.

«Quand je mourrai, ils diront: ‘Il a fait des secrétaires, tu te souviens?’ Parce que c’est la chose la plus mémorable que je pense avoir faite dans ma vie. Je pense que cela a la possibilité d’être comme: «Il a fait des commis et ce dessin animé» », a-t-il ajouté pour EW.

Quand a lieu la première de la série He-Man? Le premier opus de la série se compose de cinq chapitres, il sera diffusé sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 23 juillet.