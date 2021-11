Netflix révèle les titres des épisodes de la saison 4 de Stranger Things

Netflix a publié une nouvelle bande-annonce dévoilant les titres des épisodes de la saison 4 de Stranger Things, qui devrait être diffusée sur le service de streaming à l’été 2022. La vidéo fait partie des festivités qui se déroulent à Netflix le 6 novembre, qui a été baptisé Stranger Things. Jour.

Conçu comme une « journée spéciale [for fans] partager leur amour pour la série », Netflix attisera cette admiration en « taquinant de nouvelles séquences et du contenu exclusif sur [its] réseaux sociaux, hébergeant des expériences de fans en direct et introduisant des produits en édition limitée en ligne et dans les magasins physiques du monde entier. » Regardez la vidéo avec les titres des épisodes à venir ci-dessous, que nous avons également transcrits ci-dessous.

The Hellfire ClubLa malédiction de VecnaLe monstre et le super-hérosCher BillyLe projet NinaLa plongéeLe massacre au Hawkins LabPapaLe ferroutage

Si vous êtes très flou sur ce qui s’est passé dans Stranger Things Saison 3, ne vous en faites pas. D’une part, ce lot d’épisodes est arrivé à l’été 2019 – mais la bonne nouvelle est que Netflix vous soutient également. Au cours de la récente convention virtuelle Tudum du service de streaming, Netflix a publié une nouvelle bande-annonce qui vous aidera à vous rafraîchir la mémoire et à vous enthousiasmer pour ce qui n’est « que » dans quelques saisons de plus.

Car aussi attendu et aimé que Stranger Things soit, nous en savons encore si peu sur la saison 4. Nous ne savons même pas si ce sera le dernier volet de la série préférée des fans. Quoi qu’il en soit, espérons que Hopper et le gang Hawkins se réuniront – ou même que la série trouvera un moyen de ramener rapidement Eleven et Mike (Finn Wolfhard) dans la même pièce ensemble. Les deux ont professé leur amour l’un pour l’autre avant qu’Eleven ne quitte la ville avec le clan Byers à la fin de la saison 3, laissant leur statut relationnel un peu trouble.