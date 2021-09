Netflix révèle l’introduction de Cowboy Bebop en live-action

Je ne sais toujours pas ce que je ressens à propos de cette prochaine adaptation Netflix de la série classique Cowboy Bebop, mais grâce en grande partie au classique “Tank!” chanson thème, l’intro est un banger au moins.

L’intro en direct a été révélée lors de l’événement des fans de Netflix nommé TUDUM.

(Je suppose que cela ressemble au bruit de bang agaçant qui retentit lorsque vous ouvrez Netflix. Est-ce intelligent ? Je ne sais pas.)

L’adaptation met en vedette John Cho dans le rôle de Spike Spiegel, Daniella Pineda dans le rôle de Faye Valentine et Mustafa Shakir dans le rôle de Jet Black. Annoncée pour la première fois en 2018, la série d’action en direct Cowboy Bebop est une adaptation de l’anime original et sera diffusée sur Netflix en novembre.

Les fans de la série ont été sceptiques quant à la tournure de la série, même si de bonnes nouvelles ont été révélées. Par exemple, Yoko Kanno est fortement impliqué dans le spectacle en tant que compositeur principal. Elle va même créer de nouvelles pistes pour l’adaptation en direct. Les costumes et les décors révélés par Netflix au cours des derniers mois ont également semblé solides, s’en tenant principalement à ce qui a été vu dans l’anime original de 1998 créé par Shinichiro Watanabe.

Cette intro est une autre bonne nouvelle pour la série. Bien sûr, la chanson classique contient principalement cette intro, mais j’apprécie à quel point elle est fidèle à l’original. Bien qu’il oscille entre cool et ringard. Mais ce n’est pas un endroit terrible, surtout pour une intro aussi élégante et cool que l’ouverture emblématique de Cowboy Bebop.

G/O Media peut toucher une commission

Pourtant, les antécédents de Netflix avec des adaptations en direct ne sont pas excellents. Et l’histoire globale des remakes américains de films et d’émissions d’anime est jonchée de bombes, d’échecs et de projets complètement horribles. Des trucs comme ce film d’action en direct Ghost in the Shell ou l’horrible film d’action en direct Dragonball. Mais même si cette émission craint ou finit par être meh, au moins chaque épisode inclura cette fichue séquence d’introduction solide. C’est bien!