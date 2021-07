Netflix révèle qu’il devient enfin sérieux au sujet des jeux

Lors d’un appel aux résultats mardi, Netflix a annoncé des plans massifs pour les jeux sur son service. La semaine dernière, Bloomberg a annoncé que Netflix avait embauché l’ancien cadre d’Oculus, Mike Verdu, pour diriger les efforts de jeu de l’entreprise. Netflix a confirmé l’embauche de Verdu, mais n’a fourni aucun détail supplémentaire. Nous en savons maintenant un peu plus sur la façon dont Netflix gérera les jeux.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Selon la longue citation ci-dessous, les jeux feront partie de l’abonnement. Vous n’aurez pas à payer de frais supplémentaires pour acheter un jeu Netflix. Cela dit, la société “se concentrera principalement sur les jeux pour appareils mobiles” dans un premier temps. Nous supposons que ces jeux seront accessibles sur l’application Netflix, mais même cela n’est pas clair.

Les jeux Netflix bientôt disponibles sur un téléphone près de chez vous

“Nous sommes également aux premiers stades de notre expansion dans les jeux, en nous appuyant sur nos efforts antérieurs autour de l’interactivité (par exemple, Black Mirror Bandersnatch) et de nos jeux Stranger Things”, a déclaré la lettre aux actionnaires de Netflix pour le deuxième trimestre 2021. “Nous considérons le jeu comme un autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée.

“Les jeux seront inclus dans l’abonnement Netflix des membres sans frais supplémentaires similaires aux films et séries”, poursuit la société. « Au départ, nous nous concentrerons principalement sur les jeux pour appareils mobiles. Nous sommes plus que jamais enthousiasmés par notre offre de films et de séries télévisées et nous nous attendons à une longue piste d’investissements et de croissance croissants dans toutes nos catégories de contenu existantes, mais puisque nous sommes près d’une décennie dans notre poussée dans la programmation originale, nous pensons que le temps a raison d’en savoir plus sur la valeur que nos membres accordent aux jeux.

Le rapport Bloomberg a suggéré que des jeux existeraient dans l’application principale de Netflix. Ils apparaîtront sur la page d’accueil à côté de vos émissions de télévision, films et émissions de comédie préférés. Netflix recrute actuellement des développeurs de jeux, et le développement devrait commencer dans les prochains mois.

