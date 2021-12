Netflix révèle The Witcher Blood Origin

La saison 2 de The Witcher est sortie il y a quelques jours et Netflix se prépare déjà pour une série dérivée. Si vous n’avez pas encore terminé la saison 2, sachez que quelques légers spoilers sont ci-dessous.

Une scène post-crédits pour The Witcher Saison 2 taquine un tout nouveau spectacle se déroulant dans le même univers: The Witcher: Blood Origin. C’est une série de préquelles qui se déroule des milliers d’années avant que Geral de Rivia ne croise le chemin de Yennefer de Vengerberg – plus à ce sujet dans notre revue.

The Witcher: Blood Origin expliquera comment le guerrier sorceleur d’origine est né tout en étoffant davantage la tradition et la trame de fond de l’univers. Assurez-vous de consulter la bande-annonce officielle de l’émission ci-dessous.

Le casting de The Witcher : Blood Origin comprend :

Michelle Yeoh comme Scian Laurence O’Fuarain comme Fjall Sophia Brown comme Éile Huw Novelli comme Brother Death Mirren Mack comme Merwyn Lizzie Annis comme Zacaré Lenny Henry comme Balor Zach Wyatt comme Syndril Francesca Mills comme Meldof Jacob Collins comme Eredin Nathaniel Curtis comme Brían Amy Murray comme Fenrik Dylan Moran dans le rôle d’Uthrok

Netflix a également partagé de superbes photos de l’émission que vous pouvez consulter ci-dessous.

Toute personne se sentant un peu surchargée d’informations pourrait vouloir consulter notre explication sur The Witcher Season 2.

The Witcher: Blood Origin devrait sortir en 2022.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.