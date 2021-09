Netflix révèle un nouveau clip de la comédie étoilée Ne cherchez pas ⋆ .

X

Jennifer Lawrence a abandonné l’événement virtuel TUDUM de Netflix pour présenter un nouveau clip de la comédie d’ensemble étoilée Ne cherchez pas, qui voit l’écrivain et réalisateur Adam McKay trouver l’équilibre entre ses premiers efforts visant à faire rire le public dans les allées et ses incursions plus récentes dans le drame de prestige satirique avec The Big Short and Vice.

Lawrence partage la vedette aux côtés de Leonardo DiCaprio en tant que paire d’astronomes de bas niveau qui découvrent une comète mortelle se dirigeant directement vers la Terre, avec des conséquences potentiellement apocalyptiques. Prenant en main la tentative de sensibilisation, le duo intrépide parcourt le pays et finit par se rendre à la Maison Blanche.

Le clip montre les deux protagonistes dans le bureau ovale, discutant avec la présidente de Meryl Streep, Janie Orlean, tandis que le chef d’état-major de Jonah Hill ne prétend même pas être le moins du monde intéressé, et il est également le fils du commandant en chef.

Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothee Chalamet, Michael Chiklis, Ariana Grande, Kid Cudi, Cate Blanchett, Himesh Patel, Matthew Perry et Chris Evans ne sont que quelques-uns des grands noms à visiter pour des apparitions de soutien, formant ce qui pourrait être l’ensemble le plus empilé de 2021. Ne cherchez pas premières dans les salles le 10 décembre, avant de venir sur Netflix deux semaines plus tard.