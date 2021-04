Netflix s’apprête à produire un biopic de KISS “ Shout It Out Loud ”

Netflix est proche d’un accord pour Shout It Out Loud, un package de films qui vise à contextualiser le groupe de hard rock emblématique EMBRASSER de la même manière que Bohemian Rhapsody l’a fait pour reine.

Selon Date limite, Netflix conclut un accord après une bataille d’enchères pour un film qui sera réalisé par Joachim Rønning, le cinéaste norvégien dont les crédits incluent Kon-Tiki, Maléfique: Maîtresse du Mal et Pirates des Caraïbes: Dead Men Tell No Tales. Le film sera une coproduction d’Atmosphere Entertainment de Mark Canton et d’Universal Music Group.

Shout It Out Loud bénéficiera d’une coopération étroite des chefs d’orchestre Gene Simmons et Paul Stanley. La musique plus grande que nature du groupe sera une grande partie de l’histoire, mais le film se concentrera également sur le duo qui remonte à l’époque où ils étaient deux enfants du Queens qui ont formé une amitié improbable, commençant KISS après avoir enrôlé le guitariste. Ace Frehley et le batteur Peter Criss. Contrairement aux bandes de cheveux métalliques traditionnelles, KISS a utilisé un maquillage épais et des tonnes de pyrotechnie pour se démarquer.

Le film sera produit par Canton via son Atmosphere Entertainment, Leigh Ann Burton via Opus 7, Courtney Solomon, David Blackman et Jody Gerson via Universal Music Group, Doc McGhee via son McGee Entertainment (il est le manager de longue date de KISS), Rønning et KISS ‘Simmons et Stanley. Dorothy Canton et David Hopwood d’Atmosphere sont les producteurs exécutifs.

Le projet est sur une voie rapide. Le groupe est au milieu de son «Fin de la tournée de route», qui a été ralenti par la pandémie, mais reprend à l’automne et comprenait un concert de la Saint-Sylvestre à Dubaï. Le spectacle a été un énorme succès, avec un million de dollars en pyrotechnie et 750 000 $ supplémentaires en précautions COVID.

Le livestream de la performance en plein air du Royal Beach à Atlantis Dubai a présenté plus de 50 caméras en remorque et une vue à 360 degrés de la scène. C’était une entreprise assez massive, comme en témoigne un documentaire de près d’une heure qui a précédé la représentation.

