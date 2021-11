Netflix s’attaque à Apple Arcade avec le lancement officiel des jeux sur Android

Netflix a annoncé aujourd’hui le déploiement officiel complet de sa fonctionnalité Netflix Games, qui permettra aux utilisateurs de Netflix de jouer à une poignée de jeux sur leurs appareils mobiles.



À l’heure actuelle, Netflix met des jeux à la disposition des utilisateurs d’Android, mais la prise en charge d’iOS est « en route ». Netflix dit qu’il n’en est qu’à ses débuts, mais son objectif est de créer une bibliothèque de jeux offrant « quelque chose pour tout le monde ».

Les jeux disponibles aujourd’hui incluent « Stranger Things: 1984 », « Stranger Things 3: The Game », « Shooting Hoops », « Card Blast » et « Teeter Up ».

🎮📱 Que les jeux commencent📱🎮 Demain, les jeux Netflix commenceront à se déployer sur l’application mobile Netflix. D’abord sur Android, avec iOS en route. Ce n’est que le début, mais nous sommes ravis de commencer à vous proposer des jeux exclusifs, sans publicité, sans frais supplémentaires et sans achats intégrés. pic.twitter.com/ofNGF4b8At – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 2 novembre 2021

L’accès aux jeux sur Netflix nécessite un abonnement Netflix, et il n’y a pas de publicités, de frais supplémentaires ou d’achats intégrés, c’est ainsi que fonctionne le service de jeu d’Apple, Apple Arcade. Les utilisateurs d’Android verront désormais une ligne de jeux et un onglet de jeux dédiés dans l’application Netflix, et pourront sélectionner des jeux à télécharger et à jouer.

On ne sait pas comment la version iOS de l’application fonctionnera. Netflix peut avoir une application « catalogue » comme son application Netflix principale (ou une application de jeux distincte) qui répertorie les titres de jeux, renvoyant à des jeux pouvant être téléchargés à partir de l’App Store. Alternativement, Netflix peut utiliser une solution Web, mais les jeux devraient être des titres en streaming.

Netflix dit qu’il continuera d’améliorer l’expérience de jeu mobile dans les mois à venir, mais on ne sait pas encore quand les jeux de Netflix arriveront sur les appareils iOS.

