Netflix se lance dans les jeux vidéo sur son application mobile

Netflix Games mettra à jour son application mobile le 3 novembre pour Android et iOS afin d’inclure les jeux vidéo.

L’application mobile Netflix sera livrée avec cinq jeux à sa sortie. Deux d’entre eux sont basés sur la série très populaire Stranger Things, tandis que trois sont des titres originaux.

Les jeux qui seront disponibles sur l’application mobile Netflix au lancement incluent :

Stranger Things: 1984 Stranger Things 3 Shooting Hoops Card Blast Teeter Up

Netflix affirme qu’il y a plus de jeux exclusifs en route pour les jeux Netflix, et il n’y aura pas de frais supplémentaires ni d’achats intégrés. Cependant, vous aurez besoin d’un abonnement Netflix pour jouer à l’un des jeux.

Voici comment accéder aux jeux Netflix : Connectez-vous à l’application Netflix Accédez aux jeux Netflix depuis la page d’accueil ou l’onglet jeux Sélectionnez le jeu auquel vous voulez jouer Téléchargez le jeu via l’App Store de votre appareil ✅ Jouez au jeu via l’application Netflix pic.twitter.com/7tYtZuD10A – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 2 novembre 2021

Un article sur le blog Netflix offre plus d’informations sur la façon dont les abonnés obtiendront les jeux. Fondamentalement, un onglet pour les jeux apparaîtra une fois l’application mise à jour, et vous pouvez télécharger les titres de votre choix via un menu déroulant. Chaque profil d’un compte Netflix peut accéder à ces jeux, et certains seront disponibles même s’il n’y a pas de signal ou de connexion pour votre téléphone – s’il ne s’agit pas de jeux multijoueurs en ligne, bien sûr.

Je suppose que ce n’était qu’une question de temps avant que Netflix ne passe de l’adaptation de jeux vidéo comme League of Legends à la création du sien. Ensuite, il y a des franchises comme The Witcher, qui a déjà une audience massive dans les jeux qui est distincte de la série Netflix sur le point d’entrer dans sa deuxième saison.

Il sera intéressant de voir si l’entreprise fait quelque chose avec ses propriétés au fur et à mesure qu’elle passe aux jeux. Moi? J’espère un jeu de plateforme à défilement horizontal basé sur Castlevania. Une symphonie de la nuit si vous voulez.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Sorties de jeux en novembre : prochains titres sortis ce mois-ci