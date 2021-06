Netflix se prépare pour la première du prequel de “Army of the Dead”

Après le succès d’Army of the Dead sur Netflix, ce nouvel univers zombie prépare son prequel Army of Thieves. Après le vu avec Dave Bautista et son groupe de mercenaires dans le désert de Las Vegas, c’est maintenant l’histoire d’un de ses personnages principaux qui va être racontée.

Bien que le premier volet ait été écrit et réalisé par Zack Snyder, cette fois le projet est dirigé par l’un des protagonistes d’Army of the Dead.

En plus de Ward (Dave Bautista) et Vanderohe (Omari Harwick), un autre personnage acclamé dans Army of the Dead, était Ludwig Dieter, un maître serrurier joué par l’acteur allemand Matthias Schweighofer.

Army of Thieves est réalisé par le jeune interprète et suivra le parcours de son personnage dans un film pas si attaché à l’univers zombie.

La productrice du premier long métrage et épouse de Zack Snyder, Deborah Snyder, a déclaré que Army of Thieves sera plus une comédie romantique mais promet aussi beaucoup d’émotion tout comme la précédente.

Quant à l’intrigue, on sait que l’histoire se concentrera sur le temps de Dieter avant de rejoindre l’équipe de mercenaires de Ward et de commencer la bataille de zombies à Las Vegas. Une autre nouveauté est qu’il y aura un nouveau personnage qui deviendra pertinent avec le réalisateur et le protagoniste.

Il s’agit de Gwendoline, dont on ne sait encore rien concernant son rôle, il a été confirmé qu’elle sera interprétée par Nathalie Emmanuel, actrice de Game of Thrones.

Pour le moment, il n’y a pas d’avancées sur ce nouveau projet mais on s’attend à ce que plus de détails soient fournis sous peu, Matthias Schweighofer s’est récemment exprimé dans une interview pour ScreenRat ; “Je viens de terminer une préquelle sur mon personnage, donc tout est dans ce film”, a déclaré l’acteur.

” Je ne peux pas parler de la biographie de Dieter car cela l’a amené à être ce qu’il est, car ce serait un spoiler. Mais vous allez adorer la préquelle. Votre voyage aux États-Unis est incroyable. C’est une folle”. Ajoutée.