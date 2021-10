Netflix Show pourrait inspirer les enfants à être violents et intimidants, affirme un expert en parentalité

Le Squid Game de Netflix a pris le monde d’assaut, mais un expert en parentalité pense que l’émission pourrait avoir un effet négatif sur les jeunes téléspectateurs. Squid Game a été écrit et créé par le cinéaste sud-coréen Hwang Dong-hyuk, et se concentre sur un groupe de joueurs en compétition dans des versions violentes de jeux pour enfants pour remporter un grand prix de 45,6 milliards de wan. L’émission a attiré plus de 111 millions de vues mensuelles dans le monde depuis ses débuts le 17 septembre.

Dans une interview avec The Daily Mail, la psychologue Dr Sandra Wheatley voulait que les jeunes enfants soient encouragés à « rester à côté » ou à « rejoindre » l’intimidation plutôt que d’aider leurs pairs. Elle craint que l’émission ne blesse les jeunes téléspectateurs; « développement social et émotionnel ». Certains enfants pourraient ne pas comprendre la violence de la série, a-t-elle ajouté. « Cela peut les amener à se demander : « pourquoi personne ne les aide ? » Il y a clairement des messages là-bas que nous ne voulons vraiment pas que nos enfants prennent en compte », a déclaré Wheatley.

Dans Squid Game, Lee Jung-jae incarne Seong Gi-hun, un conducteur divorcé et endetté qui est invité à participer à un défi de vie ou de mort où les jeux d’enfants peuvent se terminer par la mort d’un joueur. Il y a 456 personnes, toutes endettées, invitées au défi, et le gagnant recevra un prix de 45,6 milliards de wan. Lorsqu’un joueur meurt, 100 millions de wan sont ajoutés au total.

Comme pour tout média incroyablement violent qui attire autant l’attention que Squid Game, certains parents se sont tournés vers les médias sociaux pour noter à quel point il pourrait être inapproprié pour les enfants de les regarder. L’émission est classée TV-MA aux États-Unis, ce qui signifie qu’elle est destinée uniquement à un public adulte et pourrait ne pas convenir aux enfants de moins de 17 ans. Laura Linn Knight, éducatrice parentale et ancienne enseignante du primaire, a déclaré à Today Parents qu’elle pensait que l’émission était « pas approprié » pour les 9 à 10 ans. Netflix dispose également d’un contrôle parental, afin que les parents puissent décider quelles émissions sont disponibles pour leurs enfants en fonction de leurs notes.

Étant donné que notre cerveau n’est pleinement développé qu’à l’âge de 25 ans, Knight pense que la violence graphique peut sembler accablante pour les jeunes téléspectateurs. « Beaucoup de parents pensent : ‘Mon enfant peut comprendre et différencier la réalité de la fiction' », a déclaré Knight. « Mais les enfants ne peuvent pas se différencier autant que nous le pensons. Donc, quand nous envoyons ces images et attendons d’eux qu’ils fassent ce qu’un adulte peut faire, c’est irréaliste pour eux. »

Knight a ajouté plus tard que le spectacle pourrait être particulièrement effrayant car il ajoute un élément d’horreur aux jeux auxquels ils jouent quotidiennement. « Ils prennent des jeux d’enfance auxquels ils jouent dans la cour de l’école, comme le feu rouge/le feu vert et le tir à la corde, donc les enfants jouent activement à ces jeux avec leurs amis », a-t-elle déclaré à Today. « Maintenant, ils y sont exposés d’une manière où le meurtre est impliqué et cela met leur vie en danger. »