Netflix signe Keanu Reeves pour le film et la série de bandes dessinées « Brzrkr »

LES ANGES. Netflix a annoncé lundi la signature de Keanu Reeves pour jouer dans un film et une série basés sur la bande dessinée Brzrkr, un succès à succès sur un guerrier immortel conçu par l’acteur lui-même.

Le contrat de Reeves avec la plate-forme de streaming comprend un film d’action en direct (avec de vrais acteurs) et une continuation de l’intrigue sous la forme d’une série animée, a confirmé la société dans un communiqué.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

Brzrkr est une collection de 12 bandes dessinées créée par le protagoniste de The Matrix dont le premier opus a été lancé le 3 mars et a déjà produit plus de 615 mille exemplaires, le meilleur lancement du BOOM! en 30 ans et la deuxième bande dessinée la plus vendue de la décennie derrière Star Wars # 1.

L’intrigue suit un guerrier immortel, avec l’apparition de Reeves, qui à 80000 ans et après avoir combattu sur différents fronts pendant des siècles, rejoint le gouvernement américain pour entreprendre les missions les plus dangereuses en échange d’une considération: comprendre la raison de son immortalité et savoir comment y mettre fin.

Cet engagement de Netflix dans la bande dessinée s’inscrit dans les efforts que déploie le géant de la télévision pour trouver une franchise de super-héros capable de rivaliser avec les univers Marvel sur Disney + et DC Comics sur HBO Max, maintenant que les deux plateformes se battent pour le marché du petit écran. .

L’année dernière, la plateforme a sorti The Old Guard, un film mettant en vedette Charlize Theron qui racontait également les aventures d’une super-héroïne immortelle et qui laissait la porte ouverte à une continuation sous la forme d’une franchise.

De son côté, le tournage du film sur Brzrkr coïncidera avec le retour de Reeves dans la saga The Matrix, qui devrait sortir son quatrième opus à la fin de l’année.