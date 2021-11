Netflix Sitcom annulé, mais les fans auront 1 saison de plus

La série Netflix Family Reunion se terminera bientôt. Cependant, avant la fin de la série, Netflix produira une dernière saison de la série. En octobre, TV Line a annoncé que Netflix avait officiellement renouvelé la réunion de famille pour la saison 3, qui servira également de dernière saison.

La saison 3 de Family Reunion comportera 10 nouveaux épisodes. Adrienne Carter et Arthur Harris ont été choisis comme showrunners et producteurs exécutifs pour la saison 3. Carter et Harris ont été chargés de remplir le rôle de showrunner laissé vacant par Meg DeLoatch, qui travaille actuellement comme showrunner sur The Neighborhood. Cependant, DeLoatch, qui a créé Family Reunion, continuera d’être l’un des producteurs exécutifs de la série pour la saison à venir. Alors que Netflix a révélé qu’il y aurait une autre saison de Réunion de famille, ils n’ont pas précisé quand la saison 3 pourrait être diffusée.

« Je suis tellement excité que Family Reunion revienne pour une troisième saison », a déclaré DeLoatch à propos de la nouvelle. « Je serai toujours reconnaissant à Netflix de m’avoir donné l’opportunité de raconter enfin mon histoire et la plate-forme pour partager la belle, aimante et joyeuse famille McKellan avec le monde. » La réunion de famille met en vedette Anthony Alabi et Tia Mowry-Hardrict dans le rôle de Moz et Cocoa McKellan, respectivement. La série suit la famille McKellan alors qu’elle déménage de Seattle en Géorgie pour se rapprocher des parents de Moz. Moz, un ancien joueur de la NFL, et Cocoa sont parents de quatre enfants – Jade (Talia Jackson), Shaka (Isaiah Russell-Bailey), Mazzi (Cameron J. Wright) et Ami (Jordyn Raya James).

La saison dernière, la famille McKellan a non seulement géré ses propres bouffonneries, mais elle a également eu l’occasion de vivre un drame à la Real Housewives. La star de Real Housewives of Potomac Candiace Dillard, la star de Real Housewives of Atlanta Kenya Moore et l’ancienne star de Real Housewives of Beverly Hills Brandi Glanville sont toutes apparues dans la saison 2 de Family Reunion. Moore est déjà apparu dans la série en tant que cousin de Cocoa de Mowry-Hardrict. Quant à ce qui s’est passé d’autre au cours de la saison 2 de la série, la famille McKellan a reçu une bonne dose de bonnes nouvelles à la fin de la saison. Dans la finale de la saison 2, Cocoa et Moz ont appris qu’ils attendaient un autre bébé. Ainsi, les fans pourront voir le couple s’attaquer à ce nouveau voyage lors de la saison 3.