Netflix Slasher Movie révèle une bande-annonce de premier regard effrayante avant la première d’octobre

Netflix a dévoilé une bande-annonce effrayante pour son nouveau film slasher, Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison, avant la première du film en octobre. Dans le film, un groupe d’élèves du secondaire du Nebraska est traqué et assassiné par un tueur qui porte des masques sur son visage lorsqu’il – ou elle – vient les massacrer. La motivation de la tueuse ? Chacune des victimes cache un secret terrible ou inconvenant qu’elle ne veut pas dévoiler, mais le meurtrier va tout de même les révéler.

Dans la bande-annonce, nous voyons le maniaque masqué exécuter son sinistre plan, tuant d’abord une star du football local, puis passant à un certain nombre d’autres étudiants. Le film est également quelque peu méta, semble-t-il, car l’un des personnages plaisante en disant qu’ils “ont accidentellement écrasé un auto-stoppeur et jeté son corps dans l’océan”. Il s’agit d’une référence au slasher classique des années 90 I Know What You Did Last Summer. En fin de compte, l’ensemble de la bande-annonce donne l’impression d’avoir un peu l’ambiance de Scream, avec toute l’histoire d’une petite ville-lycée précipitée dans le chaos par un tueur inconnu. Et quel hommage bienvenu, à cette époque de revisiter les slashers il y a deux ou trois décennies et de rendre hommage à l’impact et à l’influence qu’ils ont eu sur le cinéma d’horreur.

Theres Someone Inside Your House est adapté du roman du même nom de Stephanie Perkins et est réalisé par Patrick Brice (Creep) à partir d’un scénario écrit par Henry Gayden (Shazam !). Le casting du film comprend Théodore Pellerin, Asjha Cooper, Dale Whibley, Jesse LaTourette, Diego Josef et Sydney Park, qui incarne l’étudiant Makani Young. “Makani est une jeune femme d’Hawaï et elle va vivre avec sa grand-mère dans le Nebraska”, a déclaré Park dans une interview à Entertainment Weekly.

“Elle est en quelque sorte une étrangère parmi ses amis étrangers à son lycée du Nebraska”, a poursuivi Park. “Nous apprenons que Makani transporte quelque chose de lourd, nous savons qu’elle a un secret, nous ne savons tout simplement pas encore ce que c’est. Alors, quand tous ces enfants commencent à mourir brutalement et que leurs foutus secrets sont révélés, Makani est sous l’impression qu’elle est la suivante ou que quelqu’un sait quelque chose.”

Park a également partagé que le tournage du film, qui a eu lieu à Vancouver, a été une expérience très “épuisante” pour elle-même et les autres personnes impliquées. “J’ai l’impression que chaque fois que vous êtes dans un film d’horreur, vous devez vraiment vous étendre et y aller émotionnellement”, a-t-elle déclaré. “Il y avait ces jours sans fin, et je devais constamment pleurer et pleurer et pleurer, et avoir peur, et construire mon angoisse, et toutes ces émotions. C’était vraiment épuisant mais ça fait partie du frisson. C’était vraiment amusant et stimulant et j’avais une excellente équipe pour me soutenir.” Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison devrait faire ses débuts sur Netflix le 6 octobre.