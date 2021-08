Netflix Snags est une sortie exclusive pour la nouvelle saison de Hit Anime Show

Netflix s’avère être un lieu de prédilection pour tout ce qui concerne l’anime. Alors que le streamer continue d’élargir son offre d’anime, Netflix a annoncé ce week-end qu’il avait décroché les droits de diffusion exclusifs de la sixième partie de la populaire série animée JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean. La prochaine saison de l’anime fera ses débuts sur Netflix dans le monde entier en décembre.

Cette décision marque une rupture par rapport aux saisons passées, qui n’ont pas été diffusées exclusivement sur Netflix. Dans le passé, Crunchyroll, la plus grande collection d’anime au monde, a servi de maison de streaming à JoJo’s Bizarre Adventure. Actuellement, seules les trois premières saisons de la série préférée des fans sont disponibles sur Netflix aux États-Unis, avec seulement deux saisons disponibles au Royaume-Uni, selon Games Radar. Netflix n’a pas précisé si toutes les saisons passées seront disponibles sur sa plateforme dans le monde entier.

La nouvelle passionnante du géant du streaming a été faite lors d’un événement spécial de streaming au cours du week-end, au cours duquel Netflix a également dévoilé la première bande-annonce de Stone Ocean. Selon le synopsis officiel de la saison, se déroulera en Floride en 2011 et suivra Jolyne Cujoh, qui tombe dans un piège et est condamnée à quinze ans dans l’établissement correctionnel à sécurité maximale géré par l’État, la prison de Green Dolphin Street après un accident survenu une promenade avec sa chérie. Alors qu’elle se trouvait dans l’établissement, surnommé “l’Aquarium”, Jolyne a reçu de son père un pendentif qui “provoque un pouvoir mystérieux pour s’éveiller en elle. ‘Il y a des choses dans ce monde qui sont plus terrifiantes que la mort, et ce qui se passe dans cette prison est certainement l’un d’entre eux. Un message d’un garçon mystérieux qui apparaît devant Jolyne, des événements inexplicables qui se succèdent, l’horrible vérité que lui dit son père lorsqu’il vient lui rendre visite, et le nom DIO… Jolyne sera-t-elle finalement libérée de cet océan de pierre qu’ils appeler une prison ? La bataille finale pour mettre fin aux affrontements fatidiques qui durent depuis un siècle entre la famille Joestar et DIO commence !”

Jolyne sera doublée par Ai Fairouz. La distribution de voix comprend également Mariya Ise en tant que FF, Atsumi Tanezaki en tant qu’Emporio Alnino, Yuichiro Umehara en tant que prévisions météorologiques et Daisuke Namikawa en tant que Narciso Anastasia. Pendant ce temps, Daisuke Ono reviendra à la franchise pour exprimer Jotaro Kujo.

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean devrait faire ses débuts dans le monde entier sur Netflix en décembre, bien qu’il ne soit pas clair si la franchise continuera à publier des épisodes chaque semaine, comme cela a été le cas dans le passé, ou si la saison complète sera disponible au lancement. Les diffuseurs japonais diffuseront des épisodes à partir de janvier.