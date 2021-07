Netflix sort à nouveau la faux et annule par surprise quatre nouvelles séries | Divertissement

Ce sont les quatre séries Netflix qui n’auront plus de continuité, et certaines pourraient vous surprendre.

L’arrivée de la saison des annulations à notre service d’abonnement préféré n’est jamais agréable, et Netflix a récemment donné un revers à quatre de ses séries récemment publiées qui ne se poursuivront pas avec plus de chapitres.

Bien que ce ne soient pas des séries très importantes, certaines d’entre elles sont sûrement venues voir, mais d’une manière ou d’une autre, Netflix n’a pas été complètement convaincu et ils ne vont pas investir dans une hypothétique nouvelle saison.

Ceci est confirmé par Deadline, avec l’annulation de séries telles que Country Comfort, In the Boxes, Collage et Sr Iglesias, dont plus aucun chapitre ne sera tourné.

Surprenant est l’annulation de Dans les fosses pour avoir fait participer la vraie star Kevin James et, si vous ne l’avez pas vu, jetez un œil à la vie d’une équipe NASCAR dans la boutique.

D’autre part nous avons Confort champêtre où c’est l’histoire d’un chanteur country qui découvre une nouvelle vie ; Collage Il ne continuera pas non plus, où l’histoire d’un étudiant universitaire particulier est suivie ; Pendant ce temps, il Monsieur Iglesias c’est une comédie sur un professeur de lycée.

En tout cas, ce n’est pas que de mauvaises nouvelles, car bon nombre des responsables de la série annulée ont été embauchés pour de nouvelles séries sur Netflix. Par exemple, Kevin James produira et jouera dans une nouvelle série comique ; Gabriel Iglesias participera à un monologue spécial ; tandis que Rightor Doyle, le créateur de Bonding, développe également une nouvelle série.