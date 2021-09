Netflix sort demain ‘Schumacher’

in

Le documentaire ‘Schumacher‘vient demain, 15 septembre, à Netflix. Il s’agit d’un documentaire de 112 minutes qui passe en revue les meilleurs et les pires moments de la carrière sportive du septuple champion d’Allemagne et met également en lumière des aspects de sa vie personnelle, bien que sans affecter son état actuel, après le grave accident de ski qu’il a subi en 2013 et qui l’a depuis tenu à l’écart des projecteurs.

‘Schumacher‘raconte les débuts de Michael en Formule 1 et son ascension vers la gloire, en particulier sa scène dorée dans Ferrari, dans laquelle l’Allemand a remporté cinq de ses sept titres mondiaux au volant d’une voiture de la Scuderia.

« Schumacher » comprend de courts entretiens non publiés avec Michael de l’époque. Son intervention sur le week-end dramatique d’Imola 1994, au cours duquel l’Autrichien est décédé dans un accident, est particulièrement intéressante. Roland Ratzenberger et un jour plus tard, Ayrton Senna.

“Soudain, vous voyez les choses avec des yeux différents. J’ai conduit autour de Silverstone avec une voiture normale et j’ai pensé ‘À ce stade, je pourrais mourir, à ce stade aussi.’ C’est incroyable, je connais le circuit, j’ai toujours couru ici, mais là-bas il y a beaucoup de points dans lesquels tu peux avoir un accident et tu peux mourir. Je n’ai pensé à rien d’autre », réfléchit-il Schumacher, consterné par la mort de Séné. Il raconte également son accident à Silverstone en 1999, lorsqu’il s’est cassé les deux jambes dans l’une de ses plus grandes frayeurs au volant.

Le téléspectateur qui décide de regarder le documentaire pour connaître l’état de Michael après son accident doit savoir d’emblée qu’il n’y aura aucun doute. Dès le début, ils insistent pour préserver l’intimité du pilote. “Nous protégeons Michael comme il nous l’a fait”, explique sa femme Corinna, qui s’est activement impliquée dans le projet.

Malgré cela, la famille Schumacher parle de l’événement qui a changé leur vie à jamais. “A Méribel, peu avant l’accident, Michael m’a dit ‘la neige n’est pas en bon état. On pourrait prendre l’avion pour Dubaï pour sauter en parachute'”, se souvient-il. Corinne. Son fils aîné Mick, qui a fait ses débuts en F1 cette année, raconte à quel point il est difficile pour lui de ne pas pouvoir partager cette expérience avec son père.