Netflix sort la bande-annonce de la série limitée « True Story », avec Kevin Hart et Wesley Snipes

Netflix a publié la bande-annonce de sa prochaine série limitée, True Story. La série, dont la première est prévue en novembre, met en vedette Kevin Hart et Wesley Snipes.

True Story présente Hart dans le rôle de The Kid, un humoriste à succès de renommée mondiale. Lors d’une tournée dans sa Philadelphie natale, il renoue avec son frère aîné Carlton, joué par Snipes. Mais quand quelque chose de très grave se produit après leur première nuit ensemble, tout le succès de The Kid est compromis.

Histoire vraie (Crédit : Netflix)

Dans la bande-annonce, vous voyez The Kid et Carlton empêtrés dans les pièges de la célébrité et de la richesse, jouant au chat et à la souris avec des détectives locaux et faisant face à une tension et à une pression toujours croissantes.

Alors que The Kid reflète la vie réelle de Hart – une bande dessinée stand-up de Philadelphie – cette série semble être un drame intense. Ces derniers temps, Hart a choisi d’autres rôles qui l’amènent à se pencher sur le théâtre, de The Upside de 2017 à Fatherhood de cette année, également produit par Netflix, tout cela fait partie d’un plan de Hart, comme précédemment rapporté par leGrio.

(Crédit : Netflix)

« C’était l’occasion pour moi de sortir de ma norme et de participer à un genre de ce métier auquel je n’aurais jamais imaginé accéder », a déclaré Hart le mois dernier. « Doing The Upside était stratégique, faire Fatherhood était stratégique, et maintenant, True Story est stratégique. Il s’agit pour moi de trouver un nouvel enthousiasme dans mon métier, dans mon talent, et de le mettre en valeur.

Pour Snipes, c’est la deuxième série qu’il tourne cette année. L’acteur apparaîtra dans la prochaine série dramatique, Paper Empire, qui met également en vedette Danny Glover et Denise Richards, tel que rapporté par Variety.

True Story est produit par Hart ainsi que Eric Newman, showrunner pour Narcos et Narcos : Mexique de Netflix. Stephen Williams et Hanelle Culpepper se partagera les tâches de direction. Williams, mieux connu pour Watchmen et Lost, dirigera les trois premiers épisodes, tandis que Culpepper, mieux connu pour Star Trek : Picard et Kung Fu, dirigera les quatre derniers épisodes du film, selon Deadline.

La série sera diffusée le 24 novembre.

Regardez la bande-annonce de True Story ci-dessous.

Êtes-vous abonné aux podcasts Grio, « Dear Culture » ​​ou Acting Up ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !