Netflix sort le film Stellar Jake Gyllenhaal en août

Les utilisateurs de Netflix n’ont plus que quelques jours pour attraper Nightcrawler, le néo-noir acclamé par la critique avec Jake Gyllenhaal. Le film quittera la plate-forme de streaming le lundi 9 août. Nightcrawler est sorti en salles en septembre 2014, mais il reste d’actualité car il se concentre sur un journaliste désespéré qui traque sa prochaine grande histoire, quel qu’en soit le coût.

Gyllenhaal joue le rôle de Louis “Lou” Bloom, qui commence le film en tant que petit voleur à Los Angeles. Après que Bloom ait du mal à trouver un emploi, il aperçoit des photojournalistes indépendants grouillant autour d’un accident de voiture, il devient inspiré pour obtenir un caméscope et un scanner radio de police. Après avoir appris que les images les plus salaces qu’il puisse capturer se vendent, Bloom commence à falsifier des scènes pour obtenir ce qu’il veut. Riz Ahmed a décroché un rôle d’acteur révolutionnaire en tant que débrouillard que Bloom embauche en tant qu’assistant. Rene Russo a joué le rôle de directeur de l’information Nina Romina, tandis que feu Bill Paxton a joué le rôle d’un autre journaliste.

Bien que le film ait été acclamé par la critique, en particulier pour la performance déséquilibrée de Gyllenhaal, le film n’a remporté qu’une seule nomination aux Oscars. Le scénariste/réalisateur Dan Gilroy a remporté le prix du meilleur scénario original aux Oscars 2015, mais a perdu face au gagnant du meilleur film Birdman ou (La vertu inattendue de l’ignorance). Depuis Nightcrawler, Gilroy a travaillé sur Kong: Skull Island et a dirigé Denzel Washington dans Roman J. Israel, Esq. (2017). Il a retrouvé Gyllenhaal sur Velvet Buzzsaw, qui est sorti sur Netflix en 2019. Gilroy est le frère du cinéaste Tony Gilroy, qui a été producteur sur Nightcrawler.

Dans une interview à l’époque de la sortie de Nightcrawler, Gyllenhaal a expliqué l’attrait des films dangereux de Bloom dans le film. “J’ai vraiment l’impression qu’il y a quelque chose de très primitif dans le ralentissement sur une scène d’accident. Et c’est dans ces sentiments que certaines personnes trouvent un grand succès dans le travail et Lou se trouve être l’une de ces personnes”, a déclaré Gyllenhaal à NPR, ajoutant que Russo’s caractère lui a permis, et elle a été autorisée par ses patrons qui veulent faire plaisir à leurs facilitateurs, le public.

“Parce que vous pouvez blâmer n’importe qui, mais je pense qu’il n’y a vraiment aucun blâme; nous sommes tous complices”, a poursuivi Gyllenhaal. “Et beaucoup de gens quittent le film en disant:” Wow, quel tour. ” Et il y a tout un tas de réponses, tout un éventail de réponses, toutes qui ramènent en quelque sorte à soi-même et à quel point l’individu est complice de créer quelqu’un comme Lou.”

Gyllenhaal a récemment joué le rôle du méchant Mysterio dans Spider-Man: Far From Home. Il a plusieurs projets en cours, dont le prochain film d’Antoine Fuqua, The Guilty. Le film est un remake du film danois de 2018 du même nom et sera projeté au Festival international du film de Toronto 2021 avant sa sortie sur Netflix plus tard cette année. Gyllenhaal jouera également dans Michael Bay’s Ambulance, aux côtés de Yahya Abdul-Mateen II et Eiza Gonzalez.