Netflix sort le teaser de la saison 4 de “Stranger Things” avec des détails sur la première à TUDUM

Les enfants de Stranger Things seront bientôt de retour pour la saison 4, et il y a de nombreuses questions à répondre après la finale explosive de la saison dernière grâce à l’événement Tudum de samedi, où la plateforme de streaming a publié une toute nouvelle bande-annonce et partagée quand les fans peuvent s’attendre à la prochaine saison.

Le teaser a vu les personnages enquêter sur leur prochain mystère – Creel House. L’emplacement est étrangement similaire à une maison hantée, mais il est sûr d’avoir plus que les rebondissements typiques. Netflix n’a pas partagé la date exacte de la première de la prochaine saison. Cependant, ils ont dit qu’il sortira dans le courant de 2022. Selon la dernière bande-annonce, qui a été publiée en mai, les fans seront ramenés au laboratoire du Dr Brenner (Matthew Modine) où il a effectué des expériences sur divers enfants – dont Eleven (Millie Bobby Brown).

“Nous avons quelque chose de très spécial prévu pour vous aujourd’hui”, dit Brenner aux enfants alors que la caméra se dirige vers la porte d’Eleven. « Onze ? Vous écoutez ? demande-t-il à la fille aux talents particuliers, qui à son tour ouvre de grands yeux sous le choc. Les producteurs / créateurs de l’émission Matt et Ross Duffer taquinent la saison à venir depuis un certain temps. Un autre teaser publié sur la page YouTube de Stranger Things a révélé “HNL Control Room”, qui présentait sept écrans de télévision scintillants et tachés de sang –– montrant tous des scènes de “The School”. La salle est supposée être la salle de contrôle de la Bibliothèque nationale de Hawkins.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date fixée, la saison 4 semble arriver l’année prochaine. Cela fait un certain temps depuis la diffusion de la saison 3, mais le producteur Shawn Levy partage que le retard est en grande partie dû à la pandémie de coronavirus, qui a été à l’origine de nombreuses productions retardées à Hollywood. “Je dirai simplement que nous sommes en retard depuis longtemps, et les Duffer et moi voulons partager la saison quatre avec le monde aussi fort que le monde le veut”, a-t-il déclaré au Hollywood Reporter. “Une partie de ce qui prend du temps est bien avant que COVID et la pandémie n’existent, la saison quatre a été conçue pour être de loin la saison la plus ambitieuse, cinématographique, tentaculaire et épique que nous ayons jamais faite.

“Pas seulement un peu – beaucoup. Donc, la complexité de la saison quatre, même avant que nous ayons les obstacles, les obstacles et les défis d’une pandémie, prend beaucoup de temps car cela vaut vraiment la peine d’attendre.”

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Winona Ryder et David Harbour devraient tous revenir. Harbour, qui a apparemment subi une mort tragique au cours de la dernière saison, fait étonnamment un retour – cependant, il est tenu de montrer un comportement différent.

Les saisons 1 à 3 de Stranger Things sont actuellement disponibles en streaming sur Netflix. Pour en savoir plus sur Netflix TUDUM: Global Fan Event, restez sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles en streaming et télévisées.