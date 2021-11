Netflix sort un nouveau film sur son mari et sa femme qui veulent s’entretuer

L’amour n’est pas toujours un conte de fées, et c’est certainement le cas pour le couple au centre du dernier film original de Netflix. Surnommé « un tourbillon chaotique de situations hilarantes », The Trip a fait ses débuts sur la plate-forme de streaming le vendredi 15 octobre, gagnant rapidement beaucoup avec son histoire hilarante d’un mari et d’une femme qui veulent s’entretuer.

De Tommy Wirkola, The Trip (titre norvégien, Onde Dager) raconte l’histoire meurtrière de Lars et Lisa, un couple dysfonctionnel qui se dirige vers une cabane isolée sous prétexte de se reconnecter. Raviver leur romance, cependant, est la chose la plus éloignée de leur esprit, car ils ont tous les deux l’intention de tuer l’autre. Alors qu’ils prévoient tous les deux de mettre fin à leur mariage par un meurtre, ils se retrouvent face à une menace encore plus grande lorsque des visiteurs inattendus arrivent. Le film met en vedette Aksel Hennie et Noomi Rapace.

Le film a atteint la 8e place du classement des films les plus populaires de Netflix lors de ses débuts. Le film est depuis tombé en panne de classement, le classement des 10 meilleurs films étant actuellement dominé par des titres plus effrayants au milieu d’Halloween, notamment Army of the Dead de Zack Snyder et sa suite, Army of Thieves, Hubie Halloween et Night Teeth, l’un des derniers ajouts de la gamme annuelle Netflix et Chills du streamer. Bien que The Trip ne se classe pas actuellement dans le Top 10 sur la plate-forme américaine de Netflix, il figure toujours parmi les titres les plus populaires dans d’autres pays, les données de streaming de FlixPatrol montrant que le film se classe parmi les 10 meilleurs films à Hong-Kong et en Norvège, où il se classait n ° 2, dimanche 31 octobre. Il a un classement mondial moyen de n ° 5, selon le site.

Les critiques sont encore plus prometteuses pour le film. Actuellement assis avec une impressionnante note d’approbation critique de 91% sur Rotten Tomatoes, The Trip a été salué comme une « comédie-horreur-thriller horriblement graphique et noire chargée de rebondissements divertissants, grands et petits ». James Croot a écrit pour Stuff.co.nz que le film est « 90 minutes de cinéma parfois hilarant, parfois horrible, légèrement nauséeux, mais certainement inventif », avec Audra Schroeder de The Daily Dot écrivant que le film « s’éloigne de la tristesse d’un relation qui s’effondre et présente à la place son revers chaotique. »

Compte tenu des critiques élogieuses et de son succès sur Netflix, il n’est pas surprenant que les abonnés de Netflix se vantent du film sur les réseaux sociaux. Un sondage Twitter de Decider demandant aux téléspectateurs si le film mérite d’être diffusé ou ignoré a révélé que 33% des personnes interrogées ont déclaré « le diffuser » contre 16% qui ont déclaré « l’ignorer ». Un téléspectateur a tweeté : « Gore & Comedy n’est pas mon combo préféré mais The Trip était génial !! J’ai donné un coup de pouce avant d’arriver à la fin. »