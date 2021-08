Netflix sort une bande-annonce, premier aperçu de ‘Ada Twist, Scientist’ .

Préparez-vous pour Ada Twist, scientifique. Originaire du créateur de Doc McStuffins, Netflix a officiellement sorti la bande-annonce de leur dernière aventure animée, qui plaira à coup sûr à toute la famille.

Ada Twist, Scientist est un nouveau dessin animé basé sur la série de livres d’images à succès. Le spectacle arrive sur Netflix avec une distribution de stars.

Selon le synopsis officiel de la série, «Ada Twist, Scientist suit les aventures d’Ada Twist, huit ans, une scientifique de la taille d’une pinte dotée d’une curiosité géante, qui aspire à découvrir la vérité sur absolument tout. Avec l’aide de ses deux meilleurs amis, Rosie Revere et Iggy Peck, Ada élucide et résout des mystères pour ses amis et sa famille.

(Crédit : Netflix)



“Mais résoudre le mystère n’est que le début”, poursuit la description, “parce que la science ne consiste pas seulement à apprendre comment, pourquoi et quoi… il s’agit de mettre ces connaissances en action pour rendre le monde meilleur.”

Le casting comprend Taye Diggs en tant que papa Twist, Susan Kelechi Watson en tant que maman Twist, Amanda Christine comme Ada Twist, Candace Kozak comme Rosie Revere, Nicolas Crovetti comme Iggy Peck, Terrence Little Gardenhigh comme Arthur Twist. Le spectacle a été développé par Chris Nee, connu pour son travail sur la populaire série pour enfants Doc McStuffins, We The People de Netflix qui a été créé cette année, et plus encore.

La série est produite par Nee, Mark Burton, Tonia Davis, Priya Swaminathan (depuis la Terre Supérieure), Andréa Beaty (l’auteur de Ada Twist, scientifique), et David Roberts (illustratrice, Ada Twist, scientifique).

(Crédit : Netflix)

Ada Twist, Scientist a été publié en 2016. Le livre d’images est décrit comme parfait pour « lancer des conversations sur les scientifiques, les filles scientifiques, les rôles de genre, la formation d’hypothèses, la douance et le génie de l’enfance, et la créativité individuelle. Ou utilisez-le simplement pour rire un après-midi d’école paresseux », par le NY Journal of Books. Booklist Online a également écrit que “La jeune Ada Twist et son intellect non-stop pourraient simplement encourager les lecteurs à se frayer un chemin.”

Marquez vos calendriers pour le 28 septembre pour regarder Ada Twist Scientist quand il sortira sur Netflix. Bien que cette date soit encore dans quelques semaines, les fans ont de la chance car le service de streaming a exclusivement déposé un épisode de la série sur Netflix Jr. YouTube.

Découvrez le dernier épisode d’Ada Twist, Scientist, ici.

Êtes-vous abonné au podcast du Grio « Dear Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !