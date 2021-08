in

Netflix sortira plus de 30 films originaux cette année ! | Instagram

C’est vrai, il semble que le célèbre Plate-forme Netflix ajoutera plus de 30 films originaux dans tout ce qui reste de l’année 2021, alors mieux vaut être préparé, car elle réserve bien des surprises à ses millions d’abonnés.

La chose la plus impressionnante est que parmi les acteurs engagés, nous avons Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds, Benedict Cumberbatch, Sandra Bullock et bien d’autres.

Il s’agit sans aucun doute d’une grande acteurs professionnels qui attirent l’attention dès le premier instant.

Cela peut vous intéresser : Netflix : Connaître les premières pour septembre prochain

Cependant, le problème est qu’il l’a déjà essayé et qu’il a souvent présenté des titres inoubliables, espérons donc que dans ce cas, ce soit différent.

Les faits saillants notables incluent la comédie de science-fiction noire d’Adam McKay, Don’t Look Up, qui a coûté 55 millions de dollars à Netflix.

Dans ce film, nous aurons DiCaprio et Lawrence. La gagnante d’un Oscar Jane Campion sera sur Le pouvoir du chien, et nous aurons également l’adaptation par Maggie Gyllenhaal du roman d’Elena Ferrante La fille perdue, le tout pour décembre sur Netflix.

Sans plus attendre, voici la liste complète des films originaux prévus :

1

Films Netflix en septembre 2021

L’au-delà de la fête – 2 septembre

Valeur – 3 septembre

Frères de sang : Malcolm X & Muhammad Ali – 9 septembre

Kate – 10 septembre

kate mary elizabeth winstead kate netflix

Livres de nuit – 15 septembre

Schumacher – 15 septembre

Intrusion – 22 septembre

L’Étourneau – 24 septembre

My Little Pony : une nouvelle génération – 24 septembre

On dirait de l’amour – 24 septembre

Personne ne s’en sort vivant – 29 septembre

2

Films Netflix en octobre 2021

Le Coupable – 1er octobre

Diana : La comédie musicale – 1er octobre

Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison – 6 octobre

Trouvé – 20 octobre

Dents de nuit – 20 octobre

Coincé ensemble – 20 octobre

Armée des voleurs – 29 octobre

Hypnotique – Octobre

Rêve de fièvre – Octobre

3

Films Netflix en novembre 2021

Plus ils tombent – 3 novembre

L’amour dur – 5 novembre

Décès – 10 novembre

Notice rouge – 12 novembre

coche, coche… BOUM ! – 19 novembre

Contusionné – 24 novembre

Robin Robin – 24 novembre

14 Peaks : Rien n’est impossible – 29 novembre

7 prisonniers – novembre

Un garçon qui s’appelle Noël – novembre

Un château pour Noël – novembre

The Princess Switch 3 – Novembre

4

Films Netflix en décembre 2021

Le pouvoir du chien – 1er décembre

Shaun le mouton : le vol avant Noël – 3 décembre

L’Impardonnable – 10 décembre

La main de Dieu – 15 décembre

Ne lève pas les yeux – 24 décembre

La fille perdue – 31 décembre

Retour dans l’Outback – Décembre

Mixtape – Décembre

Single All the Way – Décembre