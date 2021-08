Netflix supprime Harrison Ford Classic, mais en gagne 2 de plus en septembre

Les fans de Harrison Ford abonnés à Netflix n’ont plus que quelques semaines pour découvrir l’un de ses thrillers à succès des années 90, Air Force One. Le double nominé aux Oscars quitte Netflix le jeudi 30 septembre. Cependant, Netflix gagne également deux films classiques de Ford en septembre. La version finale de Ridley Scott de Blade Runner (1982) et Clear and Present Danger (1994) est arrivée sur Netflix le mercredi 1er septembre.

Air Force One est sorti en salles en 1997 et a été réalisé par Wolfgang Petersen (Das Boot, The Perfect Storm). Ford incarne le président James Marshall, un vétéran du Vietnam décoré qui tente de sauver tout le monde à bord d’Air Force One après qu’un groupe de terroristes russes dirigé par Egor Korshunov (Gary Oldman) ait détourné l’avion. Glenn Close joue le rôle de vice-président, tandis que Wendy Crewon joue la première dame. Paul Guilfoyle, William H. Macy, Dean Stockwell et Liesel Matthews sont également à l’affiche.

Gary Oldman et Harrison Ford dans Air Force One. (Photo: Columbia Pictures/.)

Le film a été un grand succès à son ouverture et a reçu des critiques élogieuses, même si l’intrigue elle-même n’était pas tout à fait réaliste. Il a remporté des nominations aux Oscars pour le meilleur montage de film et le meilleur son, mais a perdu les deux prix au profit de Titanic. Bien qu’Air Force One quitte Netflix, il est facilement disponible sur DVD et Blu-ray. Vous pouvez également louer le film sur Amazon Prime Video, YouTube et d’autres plateformes de vidéo à la demande.

Les deux films Ford sur Netflix ne pourraient pas être plus différents. Blade Runner était un flop financier lorsqu’il est sorti en salles en 1982, mais il est depuis devenu l’un des films les plus influents de tous les temps. Plusieurs versions différentes du film existent, mais le montage de Scott en 2007, Blade Runner: The Final Cut, est considéré comme la version définitive et la plus largement disponible aujourd’hui. C’est The Final Cut qui sera disponible sur Netflix.

Clear and Present Danger est sorti en salles en 1994 et est une adaptation du roman de Tom Clancy mettant en vedette son personnage de Jack Ryan. Ford a également joué Jack Ryan dans Patriot Games (1992), tandis que The Hunt for Red October (1990) mettait en vedette Alec Baldwin dans le rôle. Clear and Present Danger a été réalisé par Phillip Noyce, qui a également dirigé Patriot Games. Le film de 1994 a été un succès auprès des critiques et a remporté des nominations aux Oscars pour le meilleur son et le meilleur montage d’effets sonores.

Les fans de Ford peuvent trouver plus de films mettant en vedette la légende vivante sur d’autres plateformes de streaming. HBO Max a Blade Runner 2049, 42, Firewall, The Call of the Wild, Frantic, Presumed Innocent, Firewall et The Fugitive. Les abonnés d’Amazon Prime peuvent diffuser Patriot Games sur Prime Video.