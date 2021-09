Netflix supprime le film d’horreur à succès juste avant octobre

Octobre est peut-être à nos portes, mais les fans d’horreur sont sur le point de perdre un titre populaire alors que Netflix nettoie la maison ce mois-ci. Juste avant le début officiel de la saison effrayante, et alors que le streamer se prépare à déployer le premier de son contenu annuel sur le thème d’Halloween, As Above, So Below, le film d’horreur réalisé par John Erick Dowdle en 2014, quittera Netflix le mercredi 7 septembre. 15. Cela signifie que les fans n’ont plus que deux semaines pour se gaver du film.

Sorti le 29 août 2014, As Above, So Below suit une équipe d’explorateurs qui s’aventurent dans les catacombes qui se trouvent sous les rues de Paris pour découvrir le sombre secret qui se cache dans cette ville des morts. Le film a été produit par Legendary Pictures et distribué par Universal Pictures et présenté comme des images trouvées de l’expérience d’une équipe de documentaires. Le film met en vedette Perdita Weeks, Ben Feldman, Edwin Hodge, François Civil, Marion Lambert et Ali Marhyar.

Malgré de nombreuses discussions autour du film, As Above, So Below est finalement tombé à plat parmi les critiques. Actuellement, il n’a qu’une cote Tomatometer de 26% parmi les critiques sur Rotten Tomatoes. Dans leur critique pour Vulture, Bilge Ebiri a écrit, “juste au moment où vous pensiez que le sous-genre d’horreur des images trouvées commençait à mourir, As Above, So Below en double. As Above, So Below, encore plus que la plupart des autres trouvés- des séquences vidéo, repose sur l’idée erronée que des bruits forts et beaucoup de caméras tremblantes incohérentes nous convaincront en quelque sorte que nous vivons quelque chose d’effrayant.” Nicholas Bell a écrit pour IONCINEMA.com, “toute l’inventivité de As Above So Below s’estompe tôt, mais il serait négligent de ne pas attribuer au film au moins quelques frayeurs, même s’il n’est pas à la hauteur de son potentiel .”

Bien que le film n’ait peut-être pas été présenté en avant-première aux meilleures critiques (il a obtenu 40% du public de Rotten Tomato), As Above, So Below a été populaire parmi les abonnés de Netflix qui sont également des fans d’horreur. Comme certains abonnés de la plate-forme ont récemment déploré sur les réseaux sociaux que Netflix manquait dans ses offres d’horreur, beaucoup ont salué As Above, So Below comme étant l’un des rares bons titres d’horreur sur la plate-forme. À l’époque, une personne a tweeté: “Comme ci-dessus donc ci-dessous, des gifles. Ils l’ont au moins eu. J’ai regardé ça l’autre soir pour la deuxième fois et j’ai eu du mal à dormir lol.”

Heureusement, ceux qui espèrent ajouter As Above, So Below à leur liste de films incontournables d’Halloween 2021 n’auront pas à chercher très loin. Après son départ de Netflix, le film devrait faire son chemin vers IMDb TV Movies, où il sera disponible en streaming à partir du jeudi 16 septembre. IMDb TV est disponible gratuitement sans abonnement Amazon Prime nécessaire. Vous pouvez voir tout ce qui arrive sur toutes les principales plateformes de streaming ce mois-ci en cliquant ici.