Netflix supprime le film mystère de meurtre acclamé en janvier

L’un des meilleurs films se déroulant à Boston quitte Netflix le mois prochain. Le drame acclamé de Clint Eastwood, Mystic River, quittera la plateforme de streaming le 31 janvier. Le film de 2003 est l’un des meilleurs films d’Eastwood du 21e siècle et a remporté deux des six Oscars pour lesquels il a été nominé.

Mystic River est basé sur le roman de Dennis Lehane et a été adapté par l’écrivain de LA Confidential Brian Helgeland. Il met en vedette Sean Penn, Tim Robbins et Kevin Bacon dans le rôle de trois hommes irlando-américains qui étaient amis en grandissant, mais qui se sont depuis éloignés l’un de l’autre. Jimmy (Penn) est un ex-détenu gérant une supérette, Sean (Bacon) est un détective de la police de l’État du Massachusetts et Dave (Robbins) est un homme toujours hanté 30 ans après avoir été agressé sexuellement et kidnappé. Leurs vies sont à nouveau liées lorsque la fille de Jimmy est assassinée et que Dave rentre à la maison ensanglanté. Sean enquête sur le meurtre, tandis que Jimmy mène sa propre enquête.

Le casting de stars comprend également Laurence Fushburne, Marcia Gay Harden et Laura Linney. Eli Wallach a également un caméo non crédité. Mystic River a été un succès instantané pour Eastwood, qui a été nominé pour l’Oscar du meilleur réalisateur. Le film a également été nominé pour le meilleur film, le meilleur scénario adapté et la meilleure actrice dans un second rôle pour Harden. Penn et Robbins sont devenus le premier duo du meilleur acteur et du meilleur acteur dans un second rôle à remporter les deux Oscars depuis Ben-Hur en 1959. (Le seul autre film à y parvenir était Dallas Buys Club, qui a vu Matthew McConaughey et Jared Leto gagner aux Oscars 2013 .) Mystic River a également été un gros succès au box-office, totalisant 156,8 millions de dollars dans le monde.

Bien que Mystic River quitte Netflix, il est également disponible en streaming sur HBO Max. Vous pouvez également le louer auprès de la plupart des détaillants de films en ligne. Warner Bros. a également sorti le film sur Blu-ray et DVD, pour ceux qui voudraient l’avoir dans leurs bibliothèques personnelles.

Il n’y a pas beaucoup d’autres films d’Eastwood sur Netflix. In The Line of Fire et Space Cowboys sont toujours disponibles sur la plateforme. Cependant, bon nombre de ses autres films sont disponibles sur HBO Max, y compris ses deux lauréats de l’Oscar du meilleur film, Unforgiven et Million Dollar Baby. Gran Torino, J. Edgar, Changeling, Jersey Boys et The 15:17 to Paris sont également disponibles. Eastwood, maintenant âgé de 91 ans, s’est dirigé vers Cry Macho plus tôt cette année. Au moment où vous aurez fini de lire ceci, il aura peut-être réalisé un autre film.