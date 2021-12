Netflix supprime le film sous-estimé de Matthew McConaughey

Netflix a récemment perdu un film remarquable de Matthew McConaughey. Au début du mois, The Lincoln Lawyer, qui met en vedette l’homme de 52 ans, a quitté Netflix. Le film de 2011, basé sur le roman du même nom de Michael Connelly 2005, était l’un des deux seuls films de McConaughey actuellement sur Netflix. (Bien qu’un autre film ait été ajouté depuis.) C’est un film sous-estimé qui est souvent oublié lorsqu’on discute de l’œuvre et de la vie de l’actrice oscarisée (et mari de Camila Alves).

Les fans et les critiques ont loué la qualité du film, avec ses scores Rotten Tomatoes de l’ordre de 80% et son Metacritic Metascore à 63. Le synopsis officiel du film, selon Google Play, se lit comme suit : « Dans le thriller captivant The Lincoln Lawyer, Matthew McConaughey incarne Michael « Mick » Haller, un avocat de la défense pénale charismatique et habile de Los Angeles qui opère à l’arrière de sa berline Lincoln Continental. toute une vie : défendre un riche playboy de Beverly Hills (Ryan Phillippe) accusé de tentative de meurtre. Cependant, ce qui semble initialement être un cas simple avec une grosse somme d’argent se transforme rapidement en un match mortel entre deux maîtres de la manipulation et un crise de conscience pour Haller. »

Malheureusement, les fans à la recherche d’un autre film de McConaughey sur Netflix ne trouveront pas Dazed and Confused, Interstellar ou Dallas Buyers Club. Au lieu de cela, l’une de leurs seules options est Entre deux fougères : le film. Cette comédie est une adaptation de long métrage de la série Web de Zach Galifianakis Entre deux fougères et voit McConaughey se jouer dans une scène étrange au début du film. Galifianakis interviewe le lauréat d’un Oscar, seulement pour un incident de plomberie qui a plongé le moment dans le chaos.

Le même jour où LinColn Lawyer a disparu, Fool’s Gold, une comédie romantique de 2008 mettant en vedette McConaughey et Kate Hudson est arrivée. Selon Vudu, le synopsis du film se lit comme suit : « Finn (McConaughey) est amoureux de son ex (Hudson) et profondément amoureux du gangster Bigg Bunny (Kevin Hart). Finn obtient un indice sur l’endroit où se trouve une fortune qui a disparu dans les Caraïbes en 1715. Maintenant, tout ce qu’il a à faire est d’obtenir l’or, d’avoir la fille et de partir avant que Bigg Bunny ne l’ait. C’est un habitué du Top 10 de Netflix depuis que la société l’a ajouté à son catalogue.