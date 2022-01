Netflix supprime le projet bien-aimé de Betty White quelques jours seulement après sa mort

Netflix va bientôt manquer un peu de la magie de Betty White. Quelques jours après son décès à l’âge de 99 ans, Netflix supprimera Pionniers de la télévision : Betty White — Première dame de la télévision. Le spécial a été produit à l’origine par PBS.

Betty White — First Lady of Television est sortie en 2018. Vous devrez faire vite si vous voulez le regarder sur Netflix. Le service de streaming a révélé que le spécial quitterait la plate-forme le mercredi 11 janvier. Le documentaire suivait la longue carrière de White. Bien sûr, il s’est particulièrement concentré sur son travail à la télévision, notamment ses rôles dans Golden Girls et The Mary Tyler Moore Show.

Le film raconte de nombreuses « premières » historiques que White a réalisées au cours de sa carrière, à savoir le fait qu’elle a été la première femme à jouer dans une sitcom, la première femme à recevoir une nomination aux Emmy et la première femme à produire une télévision nationale. Afficher. De manière assez incroyable, White a également été la première femme à apparaître à la télévision, alors qu’elle apparaissait dans une émission expérimentale dans les années 1930. Betty White — Première dame de la télévision est l’une des nombreuses émissions spéciales produites sur la vie de l’acteur bien-aimé. En fait, un autre long métrage documentaire, Betty White 100-Years Young – A Birthday Celebration, devrait sortir le 17 janvier, ce qui aurait été son 100e anniversaire.

Le soir du Nouvel An, il a été rapporté que White était décédé. Elle serait décédée alors qu’elle était chez elle. Après sa mort, son agent de longue date et ami Jeff Witjas a confirmé la cause de sa mort. Il a également contesté les affirmations concernant sa mort, notamment selon lesquelles elle était censée être le résultat de la réception d’un vaccin de rappel COVID-19. Une image récemment diffusée sur les réseaux sociaux prétend que White a dit à ses abonnés : « Mangez sainement et faites-vous vacciner. Je viens d’être boosté aujourd’hui. » Witjas a déclaré que « Betty n’a jamais dit cela. »

« Betty est décédée paisiblement dans son sommeil chez elle. Les gens disent que sa mort était liée à l’injection de rappel trois jours plus tôt, mais ce n’est pas vrai. Elle est décédée de causes naturelles. Sa mort ne devrait pas être politisée – ce n’est pas la vie elle a vécu », a déclaré Witjas à PEOPLE. « Elle n’a jamais dit cela à propos du rappel. Betty est décédée de causes naturelles. Elle n’a pas eu de rappel trois jours avant sa mort. »