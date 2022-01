Netflix supprime les grandes séries Showtime cette semaine

La nouvelle année signifie également le début d’un nouveau mois et les changements qui vont avec Netflix. Plusieurs titres majeurs quittent la plate-forme de streaming, dont la célèbre série Showtime Episodes. l’émission a marqué la première émission télévisée de la star de Friends Matt LeBlanc depuis la fin de Joey. LeBlanc joue une version romancée de lui-même dans Épisodes.

Les cinq saisons d’épisodes quitteront Netflix le 5 janvier. Cependant, les abonnés de Showtime peuvent toujours diffuser l’émission sur l’application Showtime. Il est également disponible pour diffuser sur Hulu, YouTube TV, Sling TV, Fubo et Amazon Prime Video si vous obtenez les modules complémentaires de la chaîne Showtime. La série est également sortie en DVD, vous n’aurez donc pas à vous soucier du fait que l’émission quitte une plate-forme de streaming si vous préférez posséder des copies physiques.

Episodes a été créé par David Crane et Jeffrey Klarik. Il se concentre sur Sean (Stephen Mangan) et Beverly (Tamsin Greig), un couple marié à succès qui continue de remporter des prix pour leur sitcom britannique. Ils sont persuadés de se rendre à Hollywood pour refaire la série pour le public américain, mais le réseau apporte plusieurs changements et les pousse à choisir LeBlanc dans le rôle principal. Bien qu’ils n’aiment pas l’idée d’engager la star de Friends, ils deviennent rapidement amis avec lui, mais le projet met leur mariage à rude épreuve. Les 41 épisodes de l’émission ont été diffusés entre 2011 et 2017. Elle a également été diffusée au Royaume-Uni sur BBC Two.

Le spectacle était un favori des critiques et LeBlanc a remporté un Golden Globe Award en 2012. LeBlanc a également été nominé pour le meilleur acteur principal dans une série comique Primetime Emmy à quatre reprises. Crane et Klarik ont ​​également été nominés pour l’Emmy de la meilleure écriture dans une série comique à quatre reprises.

Après la fin des épisodes, LeBlanc est revenu à la télévision en réseau avec Man with a Plan de CBS, qui s’est terminé après quatre saisons l’année dernière. Il a également participé à HBO Max’s Friends: The Reunion. LeBlanc a également joué dans Charlie’s Anbels (2000), qui est disponible en streaming sur Netflix. LeBlanc peut être vu dans Friends et les épisodes de Top Gear sur HBO Max.

Il y a plusieurs autres émissions et films majeurs qui quittent Netflix en janvier. Le 15 janvier, les cinq films Twilight quitteront la plate-forme. Parmi les autres films qui sortiront en janvier, citons Snowpiercer, The Lorax du Dr Seuss, The Bling Ring, Homefront, Cloud Atlas, Mystic River, Shutter Island, My Girl 2 et The General’s Daughter.