Netflix supprime les six saisons de l’émission classique en décembre

La bibliothèque Netflix est sur le point de perdre une émission classique bien-aimée. Saint Seiya, la série animée japonaise basée sur le manga du même nom de Masami Kurumada, a une durée de vie limitée sur la plate-forme de streaming, avec les six saisons de l’anime classique, qui est notoirement difficile à trouver sur la vidéo personnelle, prête à quitter le banderole en décembre.

What’s On Netflix a été le premier à signaler le prochain départ de Netflix de l’émission. Selon le point de vente, la série quittera Netflix US et Netflix Australia le mois prochain. La série sera disponible en streaming jusqu’au mardi 14 décembre avant de disparaître de la bibliothèque de streaming américaine le mercredi 15 décembre. En raison des fuseaux horaires, le dernier jour pour diffuser l’émission sur Netflix en Australie sera le 13 décembre. y compris Saint Seiya: The Lost Canvas et Knights of the Zodiac: Saint Seiya, une série originale de Netflix, devraient rester disponibles en streaming.

Saint Seiya est basé sur le manga du même nom de Kurumada qui a été publié en série dans le magazine de mangas shōnen de Shueisha Weekly Shōnen Jump de 1986 à 1990. Le manga a ensuite été adapté par Toei Animation en une série animée qui a fait ses débuts en 1986. La série suit un groupe de de jeunes guerriers en armure magique qui jurent de défendre la réincarnation de la déesse grecque Athéna contre les forces du mal et de la ramener sur son trône. La distribution des voix comprend Toru Furuya, Hirotaka Suzuoki et Ryo Hirokawa, entre autres.

Saint Seiya a duré 114 épisodes entre 1986 et 1989, sa première saison étant finalement arrivée sur Netflix le 15 octobre 2019, aux côtés des saisons 1 et 2. La quatrième saison a été ajoutée en janvier suivant, les saisons 5 et 6 arrivant sur le plate-forme le 1er avril 2020. Netflix n’avait apparemment qu’un accord de licence de 26 mois, qui expirera en décembre. Il est possible que Netflix choisisse de renouveler l’accord de licence avant ou après la date d’expiration du 15 décembre.

Cependant, si l’accord de licence n’est pas prolongé, une fois que Saint Seiya aura quitté Netflix, il sera difficile pour les fans de diffuser l’anime. À l’heure actuelle, l’anime ne semble pas être disponible pour le streaming sur d’autres services de streaming, bien qu’il soit possible qu’il puisse trouver une nouvelle maison sur une autre plate-forme, telle qu’Amazon Prime, Crunchyroll, Hulu ou FUNimation. Aucune annonce de ce type n’a été faite pour le moment, ce qui signifie que les fans voudront peut-être intégrer une dernière montre de la série avant sa prochaine sortie de Netflix. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour en streaming !