Netflix supprimera le film primé aux Oscars le mois prochain

Le drame de l’Holocauste oscarisé Le pianiste quitte Netflix le jeudi 30 septembre. Il fait partie d’un grand groupe de films quittant la plate-forme de streaming ce jour-là, dont Boogie Nights, Air Force One et les trois films Austin Powers. Le pianiste est sorti en salles en 2002 et est connu pour avoir présenté la performance oscarisée d’Adrien Brody dans le rôle du pianiste juif polonais Wladyslaw Szpilman.

Le pianiste a été réalisé par Roman Polanski, qui a reçu l’Oscar du meilleur réalisateur pour le film, malgré sa controverse juridique. Polanski n’a pas pu accepter le prix en personne car il est toujours considéré comme un fugitif par le système judiciaire américain. Il a quitté les États-Unis en 1978 alors qu’il attendait toujours sa condamnation pour relations sexuelles illégales avec un mineur. En mai 2018, Polanski a été retiré de l’Académie des arts et des sciences du cinéma lors du mouvement Me Too. Les tentatives de Polanski de rejoindre l’AMPAS ont été démenties. Malgré ce scandale, il continue de faire des films. En avril, Variety a annoncé que le studio de cinéma de la chaîne italienne RAI avait accepté de soutenir le dernier projet de Polanksi, The Palace.

Brody a également remporté un Oscar pour sa performance en tant que Szpilman. Il n’avait que 29 ans à l’époque et détient toujours le record du plus jeune lauréat de l’Oscar du meilleur acteur. Le casting du pianiste comprenait également Thomas Kretschmann, Frank Finlay, Maureen Lipman, Emilia Fox, Ed Stoppard, Julia Rayner et Jessica Kate Meyer. Ronald Harwood a remporté le troisième Oscar du film, grâce à son scénario, adapté des mémoires de Szpilman. Le pianiste a également été nominé pour le meilleur montage de film, la meilleure photographie, la meilleure conception de costumes et le meilleur film. Il a perdu le meilleur film contre Chicago.

Le pianiste n’est pas le seul film oscarisé à quitter Netflix fin septembre. The Queen de Stephen Frears partira également le 30 septembre. Le film sert cependant de bon compagnon à The Crown, car il a également été écrit par Peter Morgan. Helen Mirren a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2006 pour avoir joué la reine Elizabeth II dans le film, centré sur sa réponse à la mort de la princesse Diana. Michael Sheen joue également le rôle du Premier ministre Tony Blair.

Les autres films qui sortiront le 30 septembre sont Air Force One, Austin Powers in Goldmember, Austin Powers: International Man of Mystery, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, Boogie Nights, Cradle 2 the Grave, Fools Rush In, Insidious, les deux Films de Kung Fu Panda, No Strings Attached, Prom Night et Why Do Fools Fall in Love. Les trois films Karate Kid partent également, ce qui est étrange puisque Netflix est le foyer de la série suivante, Kobra Kai.