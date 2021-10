Netflix suspend un employé trans, d’autres pour avoir décrié Chappelle Special

Netflix a mis au banc 3 de ses propres employés – dont un transsexuel – pour le dynamitage Dave ChappelleLe nouveau stand-up spécial de … mais le réseau insiste sur le fait que c’est plus sur COMMENT ils l’ont fait.

Le géant du streaming aurait suspendu Champ Terra — qui s’identifie comme queer/trans, et qui utilise ses pronoms — et deux autres employés de Netflix pour avoir interrompu une réunion entre les meilleurs dirigeants la semaine dernière … que Field et les autres se sont infiltrés, sans y être invités — ceci, par Variété.

Il s’agissait d’une session virtuelle d’examen des affaires trimestrielles … et, apparemment, le PDG Ted Sarandos à un moment donné, a posé une question aux autres gros bonnets sur la façon dont Netflix devrait gérer les employés/talents mécontents de l’émission spéciale de Chappelle, « The Closer », qui regorge de blagues trans et LGBTQ.

On dirait Field and co. s’est fait entendre à ce moment-là … mais aucun mot sur ce qui a été dit exactement. Dans tous les cas, ils ne se présenteront pas au travail pendant une durée indéterminée pendant la cascade.

Je travaille chez @netflix. Hier, nous avons lancé un autre spécial Chappelle où il attaque la communauté trans et la validité même de la transness – tout en essayant de nous opposer à d’autres groupes marginalisés. Vous allez beaucoup entendre parler d’« infraction ». Nous ne sommes pas offensés 🧵 — 🎃 Terra Fied 👻 (@RainofTerra) 7 octobre 2021 @RainofTerra

Field avait été vocalement contre le spécial de Chappelle sur Twitter avant la réunion – quelque chose que Netflix dit que c’est totalement cool avec. Ce qu’ils n’approuvent pas, semble-t-il, c’est le mouvement furtif de se faufiler dans la réunion pour exprimer leurs préoccupations. C’est, disent-ils, pourquoi elle est suspendue.

Bien sûr, les commentaires de Chappelle ont été qualifiés d’incendiaires – en particulier sa remarque selon laquelle il se range du côté de JK Rowling sur l’idée que « le genre est un fait » … continuant à dire qu’il fait partie de l’équipe TERF (féministe radicale trans-exclusionniste). C’est juste une chose qu’il a dit à propos de la communauté.

Sarandos a tiré un mémo interne, également obtenu par Variety, aux employés après cet épisode, et a essentiellement défendu le spécial et son droit d’exister sur leur plate-forme … – et ce stand-up obtient une laisse plus longue par défaut à cet égard.

Il semble que Netflix ait tracé une ligne dans le sable sur cette question, et ils en sont à la moitié de Chappelle.