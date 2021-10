Netflix taquine le retour de la série préférée des fans pour la saison 3

Netflix a marqué le début de la saison effrayante d’Halloween en partageant quelques friandises pour les fans de The Umbrella Academy. Le service de streaming a confirmé que de nouveaux épisodes sortiront en 2022 et a partagé le cadre de la nouvelle saison. La série est basée sur la célèbre série de bandes dessinées écrite par Gerard Way et illustrée par Gabriel Ba. La Umbrella Academy présente une grande distribution, avec en tête d’affiche Elliot Page.

Vendredi, Netflix a ajouté un bref teaser dans la section “Trailers and More” de la page de l’émission. Le spot de 10 secondes annonce le retour de l’émission en 2022. La nouvelle saison se déroule à Hotel Oblivion, une référence au titre du troisième volume de la série comique. Dans le livre, l’hôtel Oblivion est une prison pour super-vilains, située dans une dimension secrète et fondée par le patriarche de la Umbrella Academy. Les membres de l’Umbrella Academy trouvent Hotel Oblivion dans les bandes dessinées. Bien sûr, on ne sait pas comment cela pourrait entrer en jeu dans la série, car la saison 2 s’est terminée avec le retour de la distribution dans le présent après avoir passé la saison dans les années 1960, pour se rendre compte que tout est différent.

faites vos valises, brellys🪳 saison 3 à venir en 2022 https://t.co/ZY54sTF3ms pic.twitter.com/Bc14d2XJsz – Académie des parapluies (@UmbrellaAcad) 1er octobre 2021

La Umbrella Academy commence avec 43 femmes qui ont accouché le 1er octobre 1989 en même temps, même si aucune d’entre elles n’a montré de signes de grossesse. Sir Reginald Hargeeves (Colm Feore) a adopté sept des enfants et les a élevés pour en faire une équipe de super-héros appelée The Umbrella Academy. Dans la première saison, les enfants désormais adultes se réunissent et tentent de découvrir les secrets de la vie de Hargreeves. Dans la saison 2, ils sont remontés dans le temps, certains membres allant à différentes années dans le Dallas des années 1960.

Le casting principal comprend Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lapman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Adam Godley et Ritu Arya. Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriquez et Cazzie David ont rejoint le casting de la saison 3. La série a été créée par Steve Blackman, qui a révélé les 10 titres des épisodes de la saison 3 en juin.

“Les scripts sont si géniaux, la saison trois, c’est vraiment une telle joie de le faire”, a récemment déclaré Hooper à Collider. “Je me sens très privilégié de faire partie de cette émission. Et je pense que la meilleure chose est vraiment que nous sommes tous si à l’aise les uns avec les autres maintenant. On a donc l’impression que nous pouvons vraiment démarrer d’un point de vue créatif et nous “Nous avons le même équipage, la plupart du même équipage. Et je pense que nous savons qui sont ces personnages et qui nous jouons et je pense que lorsque nous travaillons les uns avec les autres, nous sommes très conscients de la façon de réagir dans ces scènes.” Il a ensuite comparé le casting à une équipe sportive qui a trouvé son rythme et est sur une séquence de victoires. Espérons que pour les fans, cette séquence de victoires soit visible à l’écran lors de la sortie de la saison 3.