Netflix taquine un plus grand engagement de jeu, teste des jeux dans son application Android

Un mois après que Netflix a confirmé qu’il ajouterait des jeux à son application mobile, le compte Twitter de Netflix Geeked a annoncé que les abonnés polonais “peuvent essayer les jeux mobiles Netflix sur Android” en commençant par deux ports Android de Stranger Things.

Sans aucun doute, il s’agit d’un test pour étendre la fonctionnalité de jeu Android à l’échelle mondiale. Nous devrons voir si ces applications sont toutes liées ou non aux meilleures émissions et originaux Netflix, ou si Netflix commence simplement à ajouter des jeux amusants à jouer.

“C’est très, très tôt et nous avons beaucoup de travail à faire dans les mois à venir, mais c’est la première étape”, a déclaré le tweet. Selon le compte, ces jeux Netflix n’auront pas de publicités ni d’achats intégrés, et ne coûteront pas plus cher : ils seront inclus gratuitement dans votre abonnement.

Netflix a récemment embauché Mike Verdu – ancien chef des jeux mobiles chez EA qui a ensuite dirigé les jeux VR et AR en tant que cadre de Facebook – pour diriger sa division de jeux. Selon les rapports, ce service de jeu en nuage sera disponible sur toutes les principales plates-formes mobiles, qui incluraient les meilleurs téléphones Android et les meilleures tablettes Android, ainsi que les iPhones et les iPads.

Compte tenu des antécédents d’Apple en matière d’interdiction des applications de jeux en nuage dédiées de l’App Store, nous nous demandons si la société va repousser cela. Il semble peu probable qu’Apple force Netflix à créer une application Web comme elle l’a fait avec Stadia et Amazon Luna, étant donné que l’application sera toujours principalement destinée au streaming vidéo. Mais qui sait?

Nous sommes également curieux de savoir quels types de jeux Android arriveront sur la plate-forme. Nous savons d’après un précédent rapport sur les jeux de Netflix que la société envisage d’octroyer une licence ou de développer ses propres jeux vidéo. Mais créer des jeux prend du temps, et il n’est pas clair si les jeux mobiles de Netflix se connecteront tous aux émissions Netflix ou non. Espérons que certains des meilleurs jeux Android actuels arriveront sur la plate-forme.

Les coûts d’abonnement à Netflix ont augmenté parallèlement à la popularité du service de streaming, car il continue de produire ou de licencier des émissions populaires comme Stranger Things, The Crown, Bridgerton et Russian Doll. Des jeux complémentaires pour accompagner tout ce qui donneront au service plus de valeur pour justifier ce coût plus élevé.