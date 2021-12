Netflix transforme ce tweet viral réconfortant de 2016 en un film

Lorsque vous pensez aux originaux de Netflix, les films d’action palpitants comme Extraction ou Red Notice pourraient être les premiers qui vous viennent à l’esprit. Mais la raison pour laquelle Netflix est le plus grand service de streaming sur Terre est à cause de sa bibliothèque diversifiée. En fait, les films et les émissions basés sur des événements réels sont souvent ceux qui montent en flèche dans les charts. Netflix est toujours à la recherche de nouvelles histoires qui pourraient être adaptées à l’écran, et cette semaine, la société a annoncé en avoir trouvé une sous la forme d’un tweet viral. Bientôt sur Netflix : The Thanksgiving Text — basé sur une histoire vraie édifiante.

L’histoire derrière le texte de Thanksgiving

Quelques jours avant Thanksgiving en 2016, Jamal Hinton a reçu un SMS d’un numéro qu’il n’a pas reconnu. Wanda Dench essayait de joindre son petit-fils, mais a accidentellement envoyé un texto à Jamal, l’invitant au dîner de Thanksgiving. Hinton, un lycéen à l’époque, a demandé qui lui envoyait des textos.

Quelqu’un grand-mère vient en embrayage cette année !! Ouais !!! pic.twitter.com/QGrx83nHLl – Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 15 novembre 2016

Dench et Hinton ont ensuite échangé des selfies. À ce stade, Hinton a noté que Dench n’était certainement pas sa grand-mère, mais a demandé s’il pouvait quand même obtenir une assiette. Dench a dit oui, et maintenant, cinq ans plus tard, le couple improbable célèbre toujours les vacances ensemble chaque année.

C’est une belle histoire, et aussi tragique et déprimante que soient souvent les nouvelles, c’est un excellent rappel que les gens sont souvent gentils les uns envers les autres. Et donc, Netflix a décidé d’en faire un long métrage.

Selon le communiqué de presse de Netflix, Abdul Williams (Lottery Ticket, Salt-N-Pepa) écrira le script de The Thanksgiving Text. Robert Teitel et George Tillman, Jr. produiront pour State Street Pictures, et Lawrence Mott (Beats) sera le producteur exécutif du film. Netflix n’a pas encore annoncé de membres de la distribution, car il semble que le film en soit encore au début de la production.

« Nous sommes ravis de partager notre histoire avec le monde », ont déclaré Dench et Hinton. « Nous espérons que cela inspirera plus de gens à tendre la main et à établir des liens qu’ils n’établiraient pas normalement. Nous sommes tellement bénis de trouver une véritable amitié réunie par Dieu à partir d’un message texte erroné.

Nous n’avons aucune idée de la date de sortie du film, mais le contenu de l’histoire en ligne ne manque pas. Par exemple, il y a quelques jours, une station d’information locale en Arizona a interviewé les deux après leur sixième Thanksgiving ensemble. Vous pouvez regarder l’interview complète de Dench et Hinton ci-dessous :

D’autres tweets transformés en films

Ce n’est certainement pas la première fois qu’un studio transforme un tweet (ou une série de tweets) en film. Un an avant que Dench et Hinton ne deviennent virales, Aziah King a publié une épopée de 148 tweets sur une brouille avec une autre femme. Les cinéastes ont finalement adapté le fil dans le film Zola, qui a été présenté en première au Festival du film de Sundance en janvier 2020. Zola est actuellement assis à 88% sur Rotten Tomatoes et a été revu des centaines de fois. Et tout est basé sur un tas de tweets.

En attendant The Thanksgiving Text, découvrez ce qui arrive sur Netflix cette semaine.