Netflix transforme l’histoire de Thanksgiving virale réconfortante en film original

Si Hollywood pouvait faire un bon film à partir d’un fil Twitter, il n’y a aucune raison de croire que les producteurs ne pourraient pas prendre une histoire virale qui dure depuis six ans et en faire un film. Six ans après qu’une grand-mère de l’Arizona a accidentellement invité un inconnu à son dîner de Thanksgiving et en a fait une tradition annuelle, l’histoire deviendra The Thanksgiving Text, un nouveau film sur Netflix. La tradition s’est poursuivie cette année, Jamal Hinton ayant confirmé sur Twitter la semaine dernière qu’il avait de nouveau rendu visite à Wanda Dench le jour de la Turquie.

L’histoire a commencé en 2016, lorsque Dench a envoyé un texto à son petit-fils pour lui demander s’il venait pour Thanksgiving. Elle a en fait envoyé un SMS à un mauvais numéro appartenant à Hinton, qui était alors au lycée. Lorsque Hinton a demandé de qui venait le texto, Dench a simplement répondu : « Ta grand-mère » et lui a envoyé un selfie. Hinton a dit qu’il n’était pas son petit-fils, mais a demandé s’il pouvait quand même venir. Elle a étonnamment accepté. « C’est ce que font les grand-mères… Nourrir tout le monde, » répondit-elle. Depuis lors, Hinton s’est arrêté chez Dench pour Thanksgiving. Le dîner de l’année dernière a été émouvant pour tout le monde, car le mari de Dench depuis 42 ans, Lonnie Dench, est décédé des complications du COVID-19 en avril 2020.

Aujourd’hui marque notre 6e Thanksgiving ensemble💛 pic.twitter.com/6xas8EVsiM – Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 25 novembre 2021

Dench et Hinton soutiennent tous deux le film de Netflix. « Nous sommes ravis de partager notre histoire avec le monde. Nous espérons que cela incitera plus de gens à tendre la main et à établir des liens qu’ils n’établiraient pas normalement », ont déclaré les deux dans une déclaration à Variety. « Nous sommes tellement bénis de trouver une véritable amitié réunie par Dieu à partir d’un message texte erroné. »

Le 25 novembre, Hinton a confirmé que la tradition était toujours aussi forte. Il a partagé de nouvelles photos de l’extérieur de la maison de Dench, y compris une photo déchirante montrant Dench tenant une photo de son mari avec Hinton et sa petite amie. « J’ai hâte de me retrouver avec ma famille et mes amis pour Thanksgiving. Jamal a dit qu’il apporterait la tarte à la citrouille », a tweeté Dench sur sa propre page.

Abdul Williams, qui a écrit The Bobby Brown Story pour BET, écrira le scénario. Aucun réalisateur ou casting n’a été défini. Robert Teitel et George Tillman, Jr. produiront pour State Street Pictures, le studio derrière The Hate U Give, Men of Honor et The Barbershop Franchise. Lawrence Mott est producteur exécutif. Aucune date de sortie n’a été définie.

Ce n’est pas la première fois qu’Hollywood prend une histoire sur les réseaux sociaux et s’en sert. Plus tôt cette année, A24 a publié Zola, basé sur une série de tweets d’Aziah « Zola » King. Elle a tweeté à propos d’un voyage bizarre qu’elle a fait avec une autre strip-teaseuse, le petit ami de la strip-teaseuse et le souteneur de la strip-teaseuse pour gagner de l’argent supplémentaire en Floride.