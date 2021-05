Netflix travaillerait sur un service “ N-Plus ” pour offrir un contenu exclusif

07/05/2021 à 15:14 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

L’évolution qu’a prise Netflix depuis sa première conception mérite d’être étudiée. Après avoir traversé notre pays en 2015, le service n’a fait que progresser, modifiant la façon dont nous visualisons le contenu. Pour conserver ce statut, l’entreprise doit travailler à offrir de nouveaux services et fonctionnalités qui plaisent au public. Pour cette raison, des informations ont été révélées montrant la mise en scène d’un nouveau service par Netflix. On parle de ‘N-Plus».

Comme les gars de Protocol ont pu le recueillir, la société a envoyé une enquête à plusieurs de ses utilisateurs pour savoir quel type de services ils seraient intéressés à atteindre Netflix. Des services tels que des podcasts, des listes de lecture personnalisées ou même des procédures (quelque chose comme des tutoriels sur la façon de faire quelque chose de spécifique). Après ce type d’intérêt, N-Plus pourrait voir le jour, un service supplémentaire qui offrirait tout cela et bien plus encore. Avec des contenus exclusifs «des coulisses», voire la possibilité de connaître une série ou un film dont le tournage est prévu, et de participer à son développement par le retour d’expérience.

Si l’enquête réalisée montre l’intérêt de l’entreprise pour le lancement d’un nouveau service, il n’y a toujours aucune information sur la date à laquelle il arriverait ou s’il finirait par être réalisé. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré au point de vente que pour le moment, ils n’avaient rien à partager avec le public. Nous y attendrons.