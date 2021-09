Netflix Tudum : quand et comment le regarder, et à quoi s’attendre de l’événement des fans

À une époque où les annonces sur les nouvelles émissions de télévision et les nouveaux films Netflix se produisent presque tous les jours, le plus grand service de streaming premium au monde a décidé d’organiser son propre événement virtuel de type Comic Con pour une révélation massive du contenu à venir qui arrivera sur le service. Cela s’appelle Netflix Tudum, et les fans sont déjà enthousiasmés par ce qui sera montré et ce qui sera révélé pendant l’événement.

Alors, qu'est-ce que Netflix Tudum exactement, quand cela se passe-t-il et que peut-on montrer lors de l'événement des fans ? Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent.

Qu’est-ce que Netflix Tudum ?

C’est un événement de streaming pour le service de streaming qui compte actuellement plus de 200 millions d’abonnés payants dans le monde. Il présentera de nouvelles bandes-annonces, des informations sur les émissions de télévision et les films à venir, ainsi que des apparitions de certains des plus grands noms du divertissement.

D’où vient « Tudum » ?

Le mot inventé Tudum est censé être le son qui accompagne le logo Netflix lorsque vous lancez le service pour la première fois ou lorsque vous commencez à lire une émission ou un film Netflix. Certaines personnes ont qualifié ce son de “Tadam” avant que Netflix ne propose cet événement de fans. Cela signifie que Tudum est maintenant l’orthographe “officielle” de ce son de logo.

Quand est l’événement?

Le principal événement Netflix Tudum aura lieu le samedi 25 septembre, à partir de midi, heure de l’Est (9 h, heure du Pacifique). Il est censé durer trois heures (toujours pas aussi longtemps que The Irishman, cependant).

En plus de l’événement principal de Tudum, Netflix présentera du contenu supplémentaire séparément le même jour. De nouvelles révélations sur les amines du Japon seront diffusées à partir de 8 h, heure de l’Est, samedi. Les émissions et films Netflix nouveaux et à venir de Corée du Sud auront leur propre événement de diffusion en continu à partir de 9 h 00, heure de l’Est. Enfin, de nouvelles séries Netflix et des films indiens seront présentés à partir de 11h30 heure de l’Est.

Comme si cela ne suffisait pas, Netflix Geeked organisera sa propre soirée de veille en direct pour l’événement Tudum à partir de 11 h 30, heure de l’Est, sur les chaînes Twitter, Facebook et TikTok de Netflix Geeked. Cet événement promet d’avoir du contenu supplémentaire non inclus dans l’émission principale de Tudum, ainsi que de nouvelles interviews et des camées de célébrités.

Où puis-je regarder Netflix Tudum ?

Ironiquement, l’événement n’a pas lieu sur Netflix lui-même. Au lieu de cela, le service utilise principalement YouTube de Google pour diffuser Tudum sur sa principale chaîne Netflix, ainsi que des chaînes YouTube Netflix localisées sur d’autres marchés. L’événement sera également diffusé sur les comptes Twitter et Twitch de Netflix.

Les pré-émissions utilisent également des chaînes YouTube locales, notamment Netflix Japan pour son émission d’anime, Netflix Korea pour sa vitrine coréenne et Netflix India pour sa pré-émission indienne.

Qu’est-ce qui sera montré pendant l’événement?

Oh mec! Il y a en effet une raison pour laquelle Netflix Tudum durera trois heures. Le service de streaming a tellement d’émissions et de films à venir qu’il pourrait rendre l’événement deux fois plus long s’il le voulait. Dans l’état actuel des choses, le streamer dit que nous obtiendrons des nouvelles et du contenu de plus de 70 de ses séries et films actuels et à venir. Cela signifie de nouvelles bandes-annonces, des premiers aperçus, des tables rondes et plus encore. Voici la liste officielle des émissions et des films qui feront partie de Tudum :

Aggretsuko / アグレッシブ烈子 A Whisker Away / 泣きたい私は猫をかぶる A Través De Mi Ventana Arcane Army of Thieves Black Crab Big Mouth Bridgerton Bright: Samurai Soul / ブライト: サムライソウル Bruised The Chestnut Man Cobra Kai Colin in Black and White Cowboy Bebop The Crown Dark Desire De Volta Aos 15 Ne cherchez pas Emily à Paris Extraction d’Enola Holmes Trouver Anamika Floor is Lava Plus Harder They Fall Hellbound / 지옥 Heeramandi Human Resources Interceptor Inside Job La Casa De Papel The Old Guard Ozark Maldives Mon nom / 마이 네임 Nouveau Monde / 신세계로부터 Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie / 劇場版美少女戦士セーラームーン Eternal: 前編・後編 Rebelde Ritmo Salvaje Red Notice The Sandman Sex Education The Silent Sea / 고요의 바다 Soy Georgina Stranger Things Super Crooks /スーパー・クルックス Ultraman The Umbrella Academy Vikings: Valhalla The Witcher The Witcher: Blood Origin Jeune, Célèbre et Africain

Au cas où vous vous poseriez la question, cette liste officielle ne contient que 51 émissions et films. Cela signifie que Netflix conserve près de 20 séries et films ou plus qu’il prévoit de présenter dans le cadre de Tudum pour le moment. Il est possible qu’une partie de ce contenu soit révélée lors des événements asiatiques précédant le spectacle.

Qu’attendons-nous de voir lors de l’événement?

Nous serions très surpris si Netflix Tudum ne nous montrait pas de nouvelles bandes-annonces pour les prochaines saisons de The Witcher, Cobra Kai, Bridgeton, The Witcher, et surtout la quatrième saison tant attendue de Stranger Things. Nous aurons également certainement de nouvelles bandes-annonces pour les films d’automne à gros budget de Netflix Red Notice et Don’t Look Up. Enfin, nous voulons voir les premières bandes-annonces de nouvelles émissions comme Cowboy Bebop, The Sandman et The Witcher: Blood Origin.

Quelles nouvelles bandes-annonces et contenus souhaitez-vous voir dans le cadre de Netflix Tudum ? Faites-le nous savoir dans notre dernière question de sondage!