Netflix va enfin permettre aux utilisateurs de diffuser du contenu partiellement téléchargé, mais il y a un hic

En dehors de cela, Netflix va également tester bientôt sa fonctionnalité « Téléchargements pour vous » sur les appareils iOS.

Netflix : Netflix pour permettre aux utilisateurs de diffuser du contenu partiellement téléchargé ! Netflix a été l’une des plates-formes OTT préférées des utilisateurs, en raison de sa vaste bibliothèque de titres. Cependant, les utilisateurs se plaignent depuis longtemps du fait que Netflix n’a pas laissé les utilisateurs diffuser du contenu partiellement téléchargé, obligeant les utilisateurs à attendre que le contenu soit complètement chargé avant de pouvoir commencer à regarder l’épisode ou le film, même si certains des ses concurrents n’avaient pas une telle exigence. Pour cette raison, les utilisateurs essayant de diffuser du contenu tout en ayant une mauvaise connexion Internet, en particulier dans les aéroports, étaient souvent déçus et frustrés.

Cependant, maintenant, la plate-forme a apparemment pris connaissance de la demande de longue date et a annoncé qu’elle permettrait aux utilisateurs de commencer à diffuser du contenu même s’il n’a pas été complètement téléchargé jusqu’à présent. Il y a cependant un hic : cette fonctionnalité n’est déployée que pour les utilisateurs d’Android. Au moins pour l’instant. Les personnes utilisant l’application Android Netflix sur les téléphones et les tablettes profiteraient du streaming partiellement téléchargé, alors qu’il semble que les utilisateurs iOS devraient attendre plus longtemps car la fonctionnalité serait testée pour les appareils Apple dans les mois à venir.

En dehors de cela, Netflix va également tester bientôt sa fonctionnalité « Téléchargements pour vous » sur les appareils iOS. La fonctionnalité, qui avait été lancée pour les utilisateurs d'Android en février de cette année, télécharge automatiquement les titres recommandés en fonction de l'historique de visualisation des utilisateurs. Alors que les utilisateurs d'Android étaient les seuls à profiter de cette fonctionnalité, iOS pourrait également l'obtenir bientôt, si les tests donnent une réponse positive.

